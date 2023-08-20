Terzi 3. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisinin 3. sezon tarihi

Terzi dizisinin 3. sezon tarihi, Temmuz ayında seyirci karşısına çıkan diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Netflix'te yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Türk dizisi Terzi, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde 3. sezona dair görüntüler ekrana geldi. Peki, erzi 3. sezon ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Başrolünde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Terzi dizisinin ikinci sezonu kısa bir süre önce yayınlanandı. Terzi 3. sezonuyla yeni bölümlerle geri dönmeye hazırlanıyor.

TERZİ 3. SEZON NE ZAMAN?

İlk sezonla birlikte geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Terzi dizisinin 2. sezon bölümleri yayınlandı. Dizinin 2. sezonunun son bölümünde Terzi 3. sezona dair ilk fragman ekrana geldi.

Terzi 3. sezonda Peyami ve Esvet arasında yaşanacaklar, kısa bir tanıtımla seyirciye yansıtıldı.

Terzi 3. sezon tarihi henüz belli değil fakat dizinin yeni sezon bölümlerinin birkaç ay içeriisnde yayınlanması bekleniyor.

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin yer aldığı Netflix yapımı dizi Terzi'de Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.

Dizinin 2. sezonunda, Esvet'in hayatından çıkışı Peyami'nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olacak. Dimitri ise Esvet'le birlikte olmaya hazır olduğunu söylerken, Peyami'nin hayatına giren Cemre ise onun en büyük dert ortağı olur.

Peyami'nin Dimitri'yle arkadaşlığının bitme noktasına gelmesi, Esvet'in Mustafa'yla evde daha çok zaman geçirmesi onu gittikçe zor bir duruma sokar.

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yapım şirketi ise OGM Pictures.

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Evrim Alasya - Kiraz