Her fırsatta Türkiye'ye iftira atan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD televizyon kanalı FOX News'e bağlanarak İsrail-Hamas çatışması üzerinden Türkiye'yi karalamaya kalktı.
Küstah açıklamalarda bulunan FETÖ'cü Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yaptı.
Aslı astarı olmayan ithamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan Kanter, yalanlarla algı operasyonuna girişti.
ABD televizyonunda skandal sözlerle haddini aşan tescilli terörist Kanter'in İsrail savunuculuğu ise dikkat çekti.
İsrail yanlısı tutumunu gözler önüne seren FETÖ'cü Kanter, Filistin'in haklı direnişiyle ilgili tek kelime etmedi.