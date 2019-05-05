TGC’den Star’a ödül
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2018 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde sahiplerine verildi.
‘Birinci Sayfa Düzeni’ dalında gazetemizin 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla Görsel Yönetmenimiz Sinan Alemdar ödüle değer bulundu. Toplam 24 ödülün sahibini bulduğu gecede Alemdar’ın ödülünü Star Gazetesi tasarım ekibinden Ozan Öz aldı. Gazetecilerden oluşan seçici kurulun belirlediği ödüller her yıl haberden sayfa tasarımına, köşe yazısından, radyo ve televizyonculuk alanına kadar pek çok dalda veriliyor.
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