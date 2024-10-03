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Medya

Tivibu, Avrupa basketbolunu ekranlara taşmaya devam ediyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'da mücadele eden basketbol takımlarının maçlarını yayınlayacak.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Tivibu, Avrupa basketbolunu ekranlara taşmaya devam ediyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının maçlarını yayınlamaya devam ediyor.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka'nın mücadeleleri Tivibu üzerinden naklen yayınlanıyor.

Sezon boyunca EuroLeague maçları Tivibu platformu üzerinde S Sport'tan, Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ise Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile EuroLeague sezonuna Olimpiakos'la Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maç ile başlayacak. Tivibu üzerinden S Sport'ta yayınlanacak mücadele 4 Ekim Cuma günü 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, üçüncü EuroLeague şampiyonluğu için sezona galibiyet hedefiyle başlarken, İtalya deplasmanında gerçekleşecek olan Virtus Bologna mücadelesi 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu platformunda yer alan S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka'nın sezon boyu Avrupa maçları Tivibu Spor'dan takip edilebilecek.

  • Tivibu Avrupa Basketbol
  • Maç Yayını
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