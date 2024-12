Tivibu birçok yeni yapımı platforma dahil ediyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, aralık ayında dramdan komediye, aksiyondan maceraya uzanan geniş yelpazede birçok yeni yapımı platforma dahil ediyor.

2024'ÜN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI KİRALA SATIN AL KLASÖRÜ'NDE

Aralık ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan platform, Kirala Satın Al Klasörü'nde 'Kasırgalar' filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Isaac Chung'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon filmi, hayatlarını tehlikeye atmak uğruna hava durumu uyarı sistemini test eden bir çiftin fırtına ile mücadelesini konu ediyor. ABD'de 81 milyon dolarlık bir açılış yaparak yılın en yüksek üçüncü açılış gelirini elde eden film, gişede de büyük bir başarıya imza attı.

Platform, aralık ayında 'Crescent City' filmini de Kirala Satın Al Klasöründe izleyici ile buluşturuyor. Rj Collins'in yönettiği cinayet ve gizem gerilim filmi Crescent City, bir seri katil etrafında dönüyor.

Klasörün öne çıkan diğer filmleri ise '1992' ve 'A Quiet Place: Day One' oluyor. Yine bu yıl vizyona giren 'A Quiet Place: Day One', dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu ediyor. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Michael Sarnoski üstleniyor.

Aksiyon ve gerilim türündeki yapım '1992' ise, Los Angeles'ta polis şiddeti nedeniyle bir dizi ayaklanmayı ele alıyor. Filmde ana karakter Mercer'in, çaresizce hayatını ve oğluyla olan ilişkisini yeniden inşa etmeye çalışması aktarılıyor.

EN SEVİLEN FİLMLER, FİLM KLASÖRÜ'NDE İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan platform aralık ayında, 'Filme Gel', 'We Grown Now', 'Butterfly Tale', 'Kahraman Maymun Shimmy ve Macera Çetesi' ve 'The Bay of Silence' filmlerini platforma dahil ediyor.

Klasörün öne çıkan 2024 yapımı animasyon filmi 'Butterfly Tale', bir takım oluşturmak zorunda kaldıklarında aralarında beklenmedik bir dostluk oluşan bir grup kelebeğin hikayesini konu ediyor.

Öne çıkan bir başka animasyon filmi ise 2023 yapımı olan 'Kahraman Maymun Shimmy ve Macera Çetesi' oluyor. Film, süper güçlerini ve onları nasıl kullanacağını henüz öğrenmeye çalışan bir maymunun hikayesini konu alıyor. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Dick Zondag ve Ralph Zondag yapıyor.

Sinemaseverlere birçok içerik sunan Tivibu'nun aralık ayında platforma dahil ettiği bir diğer film ise 2023 yapımı 'We Grown Now' oluyor. Minhal Baig'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1992 yılında Chicago'da geçiyor. Film, iki en yakın arkadaş olan Malik ve Eric'in hikayesine odaklanıyor.

Klasörün Türk yapımı olan komedi türündeki içeriği ise "Filme Gel" oluyor. "Filme Gel", en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaş Necmi, Çetin ve Muzo'nun bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı konu ediniyor. 2024 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda İhsan Taş, başrollerinde ise Erkan Petekkaya, Levent Ülgen ve Fırat Doğruloğlu yer alıyor.

Klasörün gerilim türünde dikkat çeken içeriği 'The Bay of Silence', yeni doğum yapan ve doğumdan sonra aniden ortadan kaybolan bebeğini arayan bir anneyi anlatıyor. Film Lisa St Aubin de Tern'in aynı isimli romanından beyazperdeye uyarlanmıştır.

BLUTV'NİN EN BEĞENİLEN DİZİLERİ TİVİBU EKRANLARINDA

En beğenilen dizileri seyirciyle buluşturan platform, aralık ayında BluTV'nin 'Altın Çocuk', 'Magarsus', ve 'Sokağın Çocukları' isimli yapımlarına platformda yer veriyor.

Bu yıl seyirciyle buluşan mini dizi 'Altın Çocuk', yaşadığı suç mahallesinde annesine bakmak için ufak hırsızlıklar yapan Ali'yi anlatıyor. Ali aynı zamanda yaptığı ufak hırsızlıkları sosyal medya üzerinden de paylaşıyor.

Tivibu Dizi klasörünün bir başka BluTV yapımı yerli içeriği ise 'Magarsus' oluyor. 2023 yapımı dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, senaryo koltuğunda ise Mustafa Yürüktümen oturuyor. Dizi, Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor.

HAYVANSEVERLER İÇİN YEPYENİ BİR PROGRAM TİVİLİFE'DA

Platformun birbirinden özel içeriklerinin yer aldığı yaşam kanalı Tivilife, aralık ayında yepyeni içerikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Tivilife bu ay, Halil İbrahim Aşar'ın sunuculuğunda 'Birlikte' programını seyircilerin beğenisine sunuyor. Hera'nın babası olarak da tanınan hayvansever Aşar, hayvanlar ile insanların kesişen hikayelerini keşfetmek için yola çıkıyor.

'Vanilya Kokusu' aralık ayında yeni sezonuyla Tivilife ekranlarına geri dönüyor. Programın ikinci sezonun da Nur Anaç, farklı konsept sofralarıyla misafirlerini ağırlayacak. Yılbaşından sonbahar sofrasına, Meksika gecelerinden Japon mutfağına kadar birbirinden değişik lezzet Tivilife ekranlarında olacak.