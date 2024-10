Tivibu özel içerikleri seyircileriyle buluşturuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Warner Bros. Discovery ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle BluTV içeriklerini kullanıcılarına sunarak yeni bir dönemi başlattı. Tivibu'nun kanal listesine eklenen BluTV Play 1 kanalıyla "Prens", "Bozkır", "Masum" gibi orijinal BluTV yapımları seyircilerle buluşurken, BluTV Play 2 kanalıyla da "The Unusual Suspects", "Violet Like to Sea" gibi kült diziler televizyon tadında seyredilebilecek. Sadece Sinema ve Süper Paket seçeneklerinde yer alacak BluTV kanalları ve seçili içerikler lansmana özel yıl sonuna kadar tüm Tivibu Paketlerinden izlenebilecek.

Yapılan açıklamaya göre; Tivibu, BluTV iş birliği ile tek bir platform üzerinden daha fazla içerik ve daha entegre bir izleme deneyimi sundu. Kullanıcılar ister evde IPTV veya uydu kutuları üzerinden ister Tivibu GO'nun Smart TV, Apple TV, Android TV, web, mobil, tablet cihazlarında bulunan uygulamaları içerisinden BluTV içeriklerine erişebilecekler.

Tivibu GO'nun özellikleri sayesinde kullanıcılar, BluTV içeriklerini telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı cihazlar üzerinden izlemeye başlayıp diğer ekranlardan izlemeye devam edebiliyorlar ve aynı zamanda izleme listesine farklı içerikler de ekleyebiliyorlar. Ayrıca çocuk profili ve ebeveyn kontrolü özellikleri ile içerikler filtrelenebilirken, seçili içerikleri mobil cihazlarına indirerek internetin olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak da izleyebiliyorlar.

İnternetin olduğu her yerden Tivibu GO uygulaması ile BluTV içeriklerine her an erişebilir, kurulum ve taahhüt olmadan ister aylık ister ise yıllık abonelik seçeneklerinden biri tercih edilerek, Türk Telekom mobil kullanıcılarına özel ek mobil internet paketiyle kullanım yapılabiliyor.

Tivibu'nun geniş dizi yelpazesine eklenen BluTV içerikleri arasında kült diziler yer alırken yeni içerikler de dikkat çekiyor. Alper Çağlar'ın proje tasarımcısı olduğu bilim kurgu ve aksiyon türündeki "Börü 2039" Tivibu Dizi Klasöründe yerini alıyor. Ayrıca başrollerini Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin paylaştığı BluTV orijinal yapımlarından "Yeşilçam" dizisi de Tivibu Dizi Klasöründe seyircilerle buluşuyor. Dizi, 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde, altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam'da bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini anlatıyor. Ayrıca dev kadrosuyla son dönemlerin en beğenilen dizilerinden biri olan "Masum" da yine Tivibu Dizi Klasöründen izlenebiliyor.

Ayrıca Tivibu'da BluTV kütüphanesinde yer alan "Faking Hitler", "The Responder", "The Curse", "Yaşamayanlar", "Bartu Ben", "Bize Gezmek Olsun", "Bonkis" gibi başarılı içerikler de seyirci ile buluşuyor.