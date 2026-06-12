Tivibu'da Haziran ayında yerli yapımlar dikkati çekiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, haziran ayında en zengin içerikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.



İçerikler arasında İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen ve altınlarını korumak için Nazi askerlerine karşı mücadele veren eski bir komandonun hikayesini anlatan 2025 yapımı "Sisu: Road to Revenge" filmi yer alıyor.

Korku sinemasının yapımlarından olan, kayıplarının acısıyla baş etmeye çalışan bir grup insanın, ölümle yaşam arasındaki sınırları zorlayan karanlık bir ritüelle karşı karşıya kalmasını konu alan 2025 yapımı "Onu Geri Getir" filmi de haziran ayı içerikleri arasında bulunuyor.

Farklı hayatlara sahip iki yabancının New York sokaklarında başlayan ve sabaha kadar süren yolculuğunu anlatan "New York'ta Bir Gece", tesadüflerin insan hayatını nasıl değiştirebileceğini romantik bir dille işliyor. Şehrin büyüleyici atmosferi eşliğinde ilerleyen film, Sean Penn ve Dakota Johnson umut dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

- HAZİRANDA YERLİ YAPIMLAR DİKKATİ ÇEKİYOR

Geçmişin yarım kalan hikayelerini ve yıllara meydan okuyan duyguları merkezine alan "Aşkın Dünkü Çocukları", uzun yıllar sonra yeniden yolları kesişen iki insanın hayatını konu alıyor. Nostalji, dostluk ve aşk temalarını iç içe geçiren 2025 yapımı film, sıcak ve duygusal anlatımıyla öne çıkıyor. Levent Onan'ın yönettiği filmin başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'un başrolünde olduğu komedi türündeki "Yaşam Koçu", hayatını düzene sokmaya çalışan ancak verdiği tavsiyeler kadar kendi yaşamı da karmaşık olan bir koçun başından geçenleri konu alıyor. Eğlenceli karakterleri ve bol kahkahalı olay örgüsüyle film, izleyicilere keyifli vakit vaat ediyor.

Geçirdiği kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü konu alan "Merhaba", sanatçının çocukluk yıllarından müzik kariyerine uzanan yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor.

"Bergen" filmi ise arabesk müziğin isimlerinden olan sanatçının zorluklarla dolu yaşam öyküsünü ve müzik tutkusunu anlatıyor. Başrolde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı yapım, Bergen'in mücadelelerle örülü hayatını etkileyici bir dille ekrana taşıyor.

Yaz tatiline özel animasyon seçkisini genişleten Tivibu, çocuklara ve ailelere yönelik seçki sunuyor. Sevilen kahramanların yer aldığı yapımlar arasında "SüngerBob Korsan Macerası" Kirala Satın Al seçeneğinde öne çıkıyor. SüngerBob ve arkadaşlarının korsanlarla dolu yeni serüveni, macera ve kahkahayı bir araya getiriyor.

Film seçeneğinin öne çıkan animasyon yapımı "Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde" ise yarı tavuk yarı tavşan olan cesur kaşif Hopper'ın, en yakın arkadaşları kokarca Meg ve kaplumbağa Abe ile çıktığı yeni macerayı konu alıyor.

Krallığın kaderini etkileyebilecek sihirli ve efsanevi bir hazineyi bulmak için yola çıkan ekip hem tehlikeli rakiplerle hem de birbirinden zorlu engellerle mücadele ediyor.

- İSTER KİRALA İSTER SATIN AL

Kirala Satın Al seçeneğinin aksiyon türündeki yapımı "Anakonda", kült korku serisine farklı bir yorum getiriyor. Film, çocukluk hayallerinin peşinden gitmek için Amazon ormanlarına doğru yola çıkan bir arkadaş grubunun hikayesini konu alıyor.

Favori filmlerinin düşük bütçeli bir yeniden çevrimini çekmeye çalışan ekip, karşılarına çıkan dev bir anakondayla birlikte kendilerini ölüm kalım mücadelesinin içinde buluyor.

Macera, gerilim ve mizahı bir araya getiren yapım, Jack Black, Paul Rudd gibi ünlü oyuncular ve nostaljik göndermeleriyle dikkati çekiyor.

Kirala Satın Al seçeneğine eklenen, gerilim ve korku unsurlarını hayatta kalma hikayesiyle buluşturan 2026 yapımı Rachel McAdams'ın başrolde olduğu "Yardım Çağrısı", bir uçak kazasının ardından ıssız bir adada mahsur kalan iki meslektaşın yaşadıklarını ekrana taşıyor.

Kurtarılmayı beklerken hem doğanın zorlu koşullarıyla hem de geçmişlerinden gelen hesaplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalan ikili, zaman ilerledikçe çok daha karanlık bir tehdidin varlığını fark ediyor.