Tivibu'dan 14 Şubat'a özel yapımlar

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya kadar birbirinden farklı içeriği izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Sevgililer Günü'ne özel romantik filmler Tivibu'da "En Güzel Aşk Filmleri" klasöründen izlenebiliyor.

TİVİBU ŞUBAT AYI KLASÖRÜ

Platformda "En Güzel Aşk Filmleri" klasöründe "Siyah Çay", düğün gününde 'hayır' dedikten sonra Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlamak üzere Fildişi Sahili'nden ayrılan genç bir kadın olan Aya'nın hikayesini konu ediyor. Abderrahmane Sissako tarafından yazılan ve yönetilen 2024 yapımı film, romantik drama kategorisinde öne çıkıyor.

Klasöre eklenen bir başka yabancı film olan "Aşk İş Başında", lüks bir sağlıklı yaşam merkezinde çalışan bir fitness uzmanının hikayesini konu alıyor. Film, spor, komedi ve romantizmi harmanlayarak izleyicilere eğlenceli ve keyifli bir deneyim sunuyor. Filmin başrollerini Cindy Busby ve Christopher Rossel paylaşıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Penelope Cruz ve Emile Hirsch'in oynadığı "Sen Dünyaya Gelmeden", Saraybosna'da tanışan bir çifti ele alıyor. Dram, romantik ve savaş türlerini içine alan film Bosna savaşında hayatını kaybeden Diego'yu ve onun izlerini arayan Gemma'yı anlatıyor.

14 Şubat'a özel "En Güzel Aşk Filmleri" klasörüne eklenen "Aşk Sana Benzer", "Sonsuz Aşk", "Aşk Uykusu", "Aşk Tesadüfleri Sever 2", "İncir Reçeli" ve "Alabora Aşk" gibi unutulmaz Türk filmleri de ekrana taşınıyor.

"Aşk Sana Benzer", başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oynadığı sıcacık bir aşk hikayesi. Muğla'da bir sahil kasabasında geçen film, Ali'nin Deniz'e gönlünü kaptırmasını ve onun peşini asla bırakmamasını ele alıyor.

"Sonsuz Aşk" ise hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep'in beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girmesini konu ediyor.