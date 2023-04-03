Tivibu'dan 23 Nisan'a özel içerikler

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, 23 Nisan'a özel 'Çocuk Neşesi' klasöründe küçük izleyiciler ve aileleri için eğlenceli yapımları bir araya getiriyor. Platform, efsane çizgi film Tom and Jerry'nin yanı sıra, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini anlatan Gamonya: Hayaller Ülkesi'nin de aralarında olduğu birbirinden başarılı 20 yapımı izleyicilerine ücretsiz sunuyor. Ayrıca izleyicilerin klasörde yer alan Karlar Ülkesi 2, Aslan Kral, Moana, Zootopia ve Ters Yüz filmlerini 14 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında indirimli olarak izleme imkânı olacak.

2022'DE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR PLATFORMDA

Nisan ayında 'Kirala-Satın Al' klasöründe üç arkadaşın bir suç zincirinin ortasında kalışını anlatan ve başrollerinde Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Rami Malek gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Amsterdam filmi dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca 5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam'ın hikâyesi de izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

SEVİLEN DİZİLER PLATFORMDA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Dizi tutkunları için de çok sayıda içeriği platforma dahil eden Tivibu Nisan ayında Jessica Alba, Gabrielle Union ve Duane Martin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı; özgür ruhlu ve başarılı bir kadın olan DEA ajanı Syd Burnett'in Los Angeles'ta yeni bir hayata atılmasını konu edinen L.A.'s Finest'i izleyicilerle buluşturuyor. Platform ayrıca BBC dizilerini izleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.İngiliz dedektif Richard Poole'nin Saint Marie adasına gelişi ve ada polisiyle birlikte olayları anlatan Death in Paradise dizisi de Nisan ayında Dizi klasöründe yer alıyor.