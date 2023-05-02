Tivibu'dan mayıs ayına özel içerikler

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, platform, bu ay "Kirala-Satın Al" klasöründe gişede büyük başarı elde eden "Avatar: Suyun Yolu" filmini izleyicilerin beğenisine sunuyor. 2022'nin başarılı yapımlarından "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filmi de klasöre dahil olan filmlerden biri oluyor.

2019'da vizyona giren ve Oscar'da 4 ödül kazanan "Parazit", film klasöründe yer alıyor. Başrolünde Kristen Stewart'ın yer aldığı, Galler Prensesi Diana'nın hayatının anlatıldığı "Spencer" de mayıs ayında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Çocukken ailesiz kalan ve kendi başına büyüyen bir kadının hikayesini anlatan "Kya'nın Şarkı Söylediği Yer" de seyircilerle buluşan filmler arasında yer alıyor.

Kral Charles'ın taç giyme töreninin konuşulduğu mayıs ayında, Tivibu Dizi/Belgesel Klasörü'nde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bilinmeyenlerinin anlatıldığı "Kraliyet Ailesi: Tacın Sahibi" belgeseli izleyicilerin beğenisine sunuluyor.



Hayvanlar aleminin başarılı belgesellerinden biri olan "Büyük Kediler" de mayısta seyircilerle buluşuyor.

