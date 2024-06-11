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Medya

Tivibu'dan sinema şöleni

Tivibu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü'ne özel programını duyurdu. Haziran ayında ailelerin birlikte keyifle vakit geçirebileceği, duygusal ve eğlenceli filmlerden oluşan özel bir seçki hazırlayan platform, her yaştan izleyiciye hitap edecek.

IHA11 Haziran 2024 Salı 12:42 - Güncelleme:
Tivibu'dan sinema şöleni
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Babalar Günü ve Kurban Bayramı'na özel programını açıkladı. Tivibu haziran ayında Babalar Günü Özel Klasöründe; "Babamın Zaferi", "Evlat", "Baba", "Baba ve Kız", "Babam", "Kan Bağı", "Benim Babam, Benim Oğlum", "7. Kat", "Büyük Balık", "Babasının Kuzuları", "Baba ve Kız", "The Godfather", "The Godfather 2", "The Godfather 3", "Avatar: Suyun Yolu", "Suikast Treni", "Kayıp Balık Nemo", "Aslan Kral" ve "Umudunu Kaybetme" yapımlarını izleyicilerin beğenisine sunuyor. Klasördeki filmler 12 – 26 Haziran tarihleri arasında Tivibu'da izlenebilecek.

Klasörün animasyon kategorisinde öne çıkan içeriği "Kayıp Balık Nemo"; Marlin'in oğlunu bulmak için harcadığı çabaları ve Nemo'nun da geri dönmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatıyor. Klasörün diğer bir animasyon filmi olan "Aslan Kral" ise yavru aslan Simba'nın, maceralarını anlatıyor.

Babalar Gününe Özel Klasörün dram türünden filmi "Babamın Zaferi", Fransa'nın Provence kasabasında yaşayan öğretmen babasına hayran bir çocuğun hayatını anlatıyor.

Klasörün bir başka filmi olan "Kan Bağı"nda kızını öldürmeye çalışan kişilerden intikam almak için silah kuşanan bir babanın öyküsü anlatılıyor. Filmin başrolünü Mel Gibson üstlenirken, oyuncu kadrosunda, Erin Moriarty, Micheal Parks, William H. Macy bulunuyor.

Bayram Özel Klasörü de 14–24 Haziran tarihleri arasında Tivibu ekranlarında olacak. Bayram boyunca; "Aile Arasında", "Aykut Enişte", "Bayi Toplantısı", "Bizim Köyün Şarkısı", "Cici Babam", "Çok Filim Hareketler Bunlar", "Deliha", "Deliha 2", "Düğün Dernek", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Eltilerin Savaşı", "Eyvah Eyvah", "Eyvah Eyvah 2", "Eyvah Eyvah 3", "G.O.R.A", "Geniş Aile: Komşu Kızı", "Görümce", "Hedefim Sensin", "Kara Bela", "Karakomik Filmler: Kaçamak", "Karakomik Filmler 2", "Küçük Esnaf", "Niyazi Gül Dörtnala", "Olanlar Oldu", "Organize İşler", "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Zaman Makinesi 1973" filmleri Bayram Özel Klasöründe izleyici ile buluşacak.

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