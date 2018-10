TRT 1 yayın akışında bugün neler var TRT1 31 Ekim tarihli canlı yayın akışı bilgileri

TRT 1 yayın akışında bugün neler var? TRT 1 31 Ekim tarihli canlı yayın akışı bilgileri nasıl? TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? TRT 1'de bu hafta Diriliş Ertuğrul dizisi var mı yok mu? TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan canlı yayınlar, sağlık programları, haber bültenleri ve diziler, izleyicilerin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Sabah saatlerinde aktüel programlarla dikkat çeken TRT 1 yayın akışı, öğle saatlerinde ise dizi tekrarları ve haber bültenleri ile dikkat çekiyor. TRT 1 yayın akışı, içerisinde bulundurduğu programlarla dikkat çekiyor. Dikkat çeken diziler ve programlarla izleyicilerin takip ettiği TRT 1, yayın akışı ile gündemde yer alıyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz. Detaylar star.com.tr'de.

31 EKİM TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI



Böyle Bitmesin

Saat: 02:35 - 04:25 (110 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.



Leyla ile Mecnun

Saat: 04:25 - 05:50 (85 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.



Hangimiz Sevmedik

Saat: 05:50 - 08:15 (145 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...



1'de Bugün

Saat: 08:15 - 08:25 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...



Böyle Bitmesin

Saat: 08:25 - 10:30 (125 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.



Misafirim Var

Saat: 10:30 - 12:30 (120 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.



Pelin Çift ile İyi Fikir

Saat: 12:30 - 14:45 (135 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.



1'de Bugün

Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...



Leyla ile Mecnun

Saat: 14:55 - 16:30 (95 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.



Kalk Gidelim

Saat: 16:30 - 18:55 (145 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...



Doğrusu Ne?

Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?



Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



3'te 3 Tarih

Saat: 20:00 - 23:00 (180 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Ekranların tarih temalı tek yarışma programı...



Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Saat: 23:00 - 00:30 (90 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.