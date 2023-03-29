''TRT Afrika'' yayın hayatına başlıyor

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ile Afrika Yayın Birliği (The African Union of Broadcasting) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek "1. Yayıncılık Zirvesi" yarın ve 1 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

"Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru: Kamu Yayıncılığı Hizmetini Yeniden Biçimlendirmek" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Afrika Yayın Birliği temsilcileri bir araya gelecek.

Yarın başlayacak zirvenin ilk gününde, TRT tarafından Afrikalı gazetecilere eğitim verilecek. 16 Afrika ülkesinden 23 gazetecinin katılacağı eğitimde, "Pandemi sürecinde medyanın değişimi", "Teknolojinin haberciliğin değişimine katkıları", "Batılı etnosentrik yaklaşıma karşı kullanılacak araçlar" gibi başlıklar ele alınacak.

- TRT AFRİKA, KITANIN GERÇEK İMAJINI DÜNYAYA GÖSTERME MİSYONUYLA YAYIN YAPACAK

Zirvenin ikinci gününde ise küresel çapta genişleme planının parçası olan uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT'nin, TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Français ve TRT Balkan'dan sonra kurduğu dijital haber platformu TRT Afrika'nın tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Afrika Yayın Birliği üst düzey yöneticisi Gregoire Ndjaka'nın açılış konuşmalarını yapacağı etkinlikle TRT Afrika yayın hayatına başlayacak.

Gambiya'dan Fas'a, Nijerya'dan Kamerun'a kadar onlarca Afrika ülkesinde aktif olacak TRT Afrika, İngilizce, Fransızca, Swahili ve Hausa dillerinde, kıtanın gerçek imajını tüm dünyaya gösterme misyonuyla yayın yapacak.

Açılış programının ardından zirve, "Kamu Hizmeti Medya Aynasında Afrika-Türkiye İlişkileri: Ortak Vizyon ve Geleceğin Zorlukları", "Afrika ve Türk Kamu Hizmeti Medyaları Dijital Çağda Nasıl Sürdürülebilir Kalabilir?", "Küresel Haber Akışlarının Değişen Yüzü: Daha Adil Bir Dünya İçin Ortak Vizyonla Afrika Hikayeleri Anlatmak" konulu panellerle devam edecek.