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Medya

TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğinin ortak üyesi seçildi

Yapılan açıklamaya göre TRT'nin Arap Devletleri Yayın Birliğinin (ASBU) ortak üyesi seçildiği ifade edildi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğinin ortak üyesi seçildi
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, dün yaklaşık 200 delegenin katılımıyla Tunus'ta ASBU 44. Genel Kurul Toplantısı'nda oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre TRT, oy birliğiyle ASBU'ya ortak üye seçildi. Böylece TRT, ortak üye statüsüyle ASBU Genel Kurul toplantılarına, çeşitli komitelerine katılım sağlayarak görüşlerini paylaşabilecek ve tüm üyelerle etkileşimde bulunabilecek.

AVANTAJLAR ELDE EDECEK

Ayrıca TRT, ASBU Haber Değişim Ağı'na dahil olma, Arap Radyo ve Televizyon Festivali'ne katılma gibi avantajlar elde edecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT olarak medya alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi önemsediklerini belirterek, "Bu konuya verdiğimiz önemin sonucunda 1969'da kurulan ve dünyanın en köklü yayın birliklerinden olan Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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