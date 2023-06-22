TRT dizisi Metamorfoz Almanya'yı rahatsız etti!

TRT'nin yeni dijital platformu "tabii", Gezi kalkışmasının konu edinildiği Metamorfoz'u yayınladı. Diziye Almanya'dan tepki geldi.

Dizi , "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala'yı konu ediniyor.

Almanya'da kültür ve medya alanlarında faaliyet gösteren altı sivil toplum kuruluşu, Osman Kavala ile ilgili TRT'nin dijital platformunda yayınlanan diziye "Kavala'yı itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü" gerekçesiyle tepki gösterdi.

KAVALA İFŞASI PANİKLETTİ! ENDİŞE DUYMUŞLAR

Türkiye Almanya Kültür Forumu, Uluslararası PEN, PEN Almanya Merkezi, PEN Berlin, Güzel Sanatlar Akademisi ve Sınır Tanımayan Gazeteciler kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, Gezi davasında yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile ilgili diziden "ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Bir kültür destekçisi ve aydın olan Osman Kavala'yı itibarsızlaştıran ve küçük düşüren bir dizinin devletin yayın kuruluşu olan TRT'nin dijital platformunda yayınlanmasından ciddi endişe duyulmaktadır" denildi.