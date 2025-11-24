TRT, ‘Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'yle çocuk medyasına yön vermeye hazırlanıyor!

Tüm yayınlarında çocuklar ve aileleri temel alan TRT, uluslararası bir zirve ile çocuk medyasına yön vermeye hazırlanıyor. 6 Aralık tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve Emine Erdoğan'ın onur konuğu olacağı "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi" ile, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, güvenli içerik üretiminde aile, medya ve toplumun ortak sorumluluğunun vurgulanması, kültürel değerlerin korunması ve çocuk haklarını gözeten uluslararası yol haritalarının oluşturulması hedefleniyor.

ZİRVEDE, ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞACAK

"TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi", psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner, psikoterapist, yazar ve pedagog Isabelle Filliozat, Müslim Kids TV Kurucusu Michael Milo, akademisyen Chi-Kim Cheung ve akademisyen Nilüfer Pembecioğlu gibi alanında uzman isimlerin konuşacağı üç panele ev sahipliği yapacak. "Çocuk Medyasında Meydan Okumalar ve Fırsatlar: Aile ve Toplumun Ortak Sorumluluğu", "Gizli Kodlar, Açık Riskler: Çocuk İçeriklerinde Kimlik ve Değer İnşası" ve "Gelecek Nesiller için Yol Haritası: Politikalar, İş Birliği ve Çözümler" panelleriyle, çocuk ve medya ilişkisinin tartışılmasının yanı sıra uluslararası ölçekte politika geliştirme süreçlerine katkı sunulması da hedefleniyor.