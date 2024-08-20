TRT World Yahudi işgalcilerin içine sızdı! Filistin topraklarındaki zulüm gözler önüne serildi

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli izleyiciyle buluşacak.

İsrail'in çok uzun yıllardır abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 10 aydır da artarak sürdürdüğü "Gazze Soykırımını" dünya gündeminin üst sıralarına çıkarmayı hedefleyen TRT, bu amaçla önemli bir yapıma daha imza attı.



Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi, 24 Ağustos'ta, 15.00'te Atlas Sineması'nda yapılacak.

Belgesel, Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti, tanıklar ve faillerin gözünden, ses getirecek çarpıcı görüntüler ve röportajlar eşliğinde dünyaya aktaracak.

- TRT WORLD ARAŞTIRMA EKİBİ ZORLU BİR SÜRECİN ARDINDAN BELGESELİ ÇEKTİ



Belgesel, TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan "Gazze Soykırımından" iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.

Filistin topraklarının işgalini gözler önüne seren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman "İsrail'in DAEŞ'i" diye tanımladığı "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden yapılan çekimler de yer aldı.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal yerleşimci liderler ve İsrail parlamento üyeleriyle yapılan röportajların yanı sıra İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ve toprakların sistematik olarak çalınmasını işleyen belgeselde, yasa dışı yerleşimlerin nasıl kurulduğu ve Filistinlilerin evlerinin nasıl yıkıldığı ortaya konuldu.

Belgeselde yer alan önemli röportajlar arasında yerleşimcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi Milletvekili Zvi Sukkot, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman yer aldı.

- ÖZEL GÖSTERİME GAZETECİ, AKTİVİST VE AKADEMİSYENLER KATILACAK



Belgeselin özel gösterimine dünyanın dört bir yanından ünlü gazeteci, aktivist ve akademisyenlerin katılması bekleniyor.

Yahudi kökenli İngiliz Prof. Ilan Pappe, Nazi soykırımından kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate'nin oğlu, yazar ve aktivist Aaron Mate, Avustralyalı aktivist ve tarihçi Robert Martin, İsrailli gazeteci Gideon Levy, Filistinli düşünür Prof. Dr. Sami al-Arian, Amerikalı aktivist Medea Benjamin, Gazze'deki son çatışmalar sırasında bölgede bulunan Filistin asıllı Kanadalı hemşire Ahmed Kouta ve Filistinli aktivist Issa Amro'nun, Filistinlilere uygulanan soykırımın farklı yönlerini ve yaşananlara ilişkin kritik bilgileri gösterimde paylaşması da hedefleniyor.

AKŞAM GAZETESİ'NE ANLATMIŞLARDI: ÇOK ÖNEMLİ BİR İFŞA OLACAK

6 Nisan 2024'te yayımlanan Akşam Cumartesi ekine konuşan TRT World Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler departmanı yapımcılarından Aslıhan Eker "Kutsal İşgal" belgeseliyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Yakında TRT World'de yayınlanacak olan bir diğer önemli belgeselimiz radikal yasadışı Yahudi yerleşimcilere odaklanan Kutsal İşgal. Bu projeyi 7 Ekim'den önce planlamıştık. Bu toplulukların Filistinlileri nasıl şiddet kullanarak yerlerinden ettiklerini ve Kudüs'teki arazileri nasıl yasadışı olarak işgal ettiklerini gözlemliyorduk. Ancak bunlar son derece radikal ve katı gruplar ve içlerine girip görüntülemek neredeyse imkânsızdı. Ekibimiz bu radikal Yahudilerin arasına karışmayı ve onları filme çekmeyi başardı. Gazze çok ağır bombardıman altındayken ve savaşın seyri konusunda çok da fazla fikir yokken, ekibimiz bu yerleşimcilerin Gazze'yi bölüştükleri bir konferanstaydı. Dünyanın bu konuda hiçbir fikri yoktu. Gazze bombalanırken bu pervasız işgalciler aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde teknelere biniyor, şarkılar söyleyip dualar ederek paylarına düşeni almak üzere Gazze kıyılarına doğru ilerliyorlardı. Bu belgesel, bu aşırılık yanlılarının şiddetle iç içe geçmiş tehlikeli inançlarının altını çizen çok önemli bir ifşa olacak.