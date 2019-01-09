TRT yayın akışı canlı izle 9 Ocak TRT yayın akışı bugün canlı yayın neler var?

TRT yayın akışı 9 Ocak 2019 itibari ile araştırılıyor. TRT yayın akışında bugün neler var? Vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarını yakından takip ediyorlar. Akışlara bakarak saat kaçta hangi programın yayınlanacağını görebiliyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. TRT dizileri yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyordu. Ancak 9 Ocak TRT 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü yer almadı. TRT’de 20:00’da Vuslat dizisi ekrana gelecek. Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır. Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir. Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün bir sonraki hafta Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Seksenler

Saat: 01:45 - 03:10 (85 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

İyilik Kulübü

Saat: 03:10 - 04:20 (70 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Aileler Yarışıyor

Saat: 04:20 - 05:50 (90 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Misafirim Var

Saat: 05:50 - 07:10 (80 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

İmparatoriçe Ki

Saat: 07:10 - 08:15 (65 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...

Yeşil Deniz

Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

1'de Bugün

Saat: 10:55 - 11:05 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Seksenler

Saat: 11:05 - 13:30 (145 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Pelin Çift ile İyi Fikir

Saat: 13:30 - 15:35 (125 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün

Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Aileler Yarışıyor

Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

İmparatoriçe Ki

Saat: 17:45 - 19:00 (75 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...

Ana Haber

Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Doğrusu Ne?

Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Vuslat

Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet:

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Saat: 22:30 - 00:00 (90 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.

DİZİLER NEDEN YOK?

Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.

GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.