TRT yayın akışı canlı izle 9 Ocak TRT yayın akışı bugün canlı yayın neler var?
TRT yayın akışı canlı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 9 Ocak TRT yayın akışı bugün neler var? TRT 1 izleyicileri yayın akışında hangi programların olduğunu öğrenmek istiyorlar. Yeni yıl ile beraber dizilerin yeni bölümleri yayın akışlarında yer almadı. Vatandaşlar bunun nedenini öğrenmek istiyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. TRT dizileri yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyordu. Ancak 9 Ocak TRT 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü yer almadı. TRT’de 20:00’da Vuslat dizisi ekrana gelecek. Gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay, Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor. Aziz, önemli bir iş anlaşmasını yürütürken, üvey kardeşi Kerem’le gerilim yaşıyor. Feride, babasıyla ilgili endişeliyken, kardeşi Fırat’la ilgili bir gerçeği öğreniyor. Salih, kadim bir bilgelik oyununu mahalleliye tanıtıyor. Feride’nin babası Faik acı bir olayla karşılaşıyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün bir sonraki hafta Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Detaylar haberimizde sizlerle.
TRT yayın akışı 9 Ocak 2019 itibari ile araştırılıyor. TRT yayın akışında bugün neler var? Vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarını yakından takip ediyorlar. Akışlara bakarak saat kaçta hangi programın yayınlanacağını görebiliyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. TRT dizileri yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyordu. Ancak 9 Ocak TRT 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü yer almadı. TRT’de 20:00’da Vuslat dizisi ekrana gelecek. Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır. Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir. Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün bir sonraki hafta Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
Seksenler
Saat: 01:45 - 03:10 (85 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
İyilik Kulübü
Saat: 03:10 - 04:20 (70 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.
Aileler Yarışıyor
Saat: 04:20 - 05:50 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
Misafirim Var
Saat: 05:50 - 07:10 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
İmparatoriçe Ki
Saat: 07:10 - 08:15 (65 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...
Yeşil Deniz
Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
1'de Bugün
Saat: 10:55 - 11:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Seksenler
Saat: 11:05 - 13:30 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 13:30 - 15:35 (125 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Aileler Yarışıyor
Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
İmparatoriçe Ki
Saat: 17:45 - 19:00 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...
Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Doğrusu Ne?
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Vuslat
Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet:
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:30 - 00:00 (90 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
DİZİLER NEDEN YOK?
Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.
GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA
Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.
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