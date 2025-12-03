TRT'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel yayınlar!

Engelli bireylerin televizyon yayınlarına daha kolay erişebilmeleri için ekran ve dijital platformlarında ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili seçenekli yayınlar yapan TRT, Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladığı özel içeriklerini izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak.

İLHAM VEREN HAYATLAR TRT 1'DE

TRT 1'in sevilen programları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel bölümleriyle ekranda olacak. "Alişan ile Hayata Gülümse" 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.30'da, "Lingo Türkiye" ise saat 17.45'te ekranlara gelecek. Aynı gün "Buğday Tanesi", yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirmelere rağmen mücadele ederek milletvekili olan Serkan Bayram'ın hayatından esinlenen hikâyeyi 4 Aralık Perşembe günü saat 00.25'te izleyicilerle buluşturacak.

TRT 2'DE SANATIN VE SESSİZLİĞİN İÇİNDEN GELEN HİKAYELER

İlk resim çalışmalarına 1966'da başlayan, Türkiye'nin önemli ressamlarından Raif Gökkuş'un eserlerini konu alan "Sessizce" programı 3 Aralık Çarşamba günü saat 09.30'da ekrana gelecek. Ardından, Türkiye'nin ilk işitme engelli tercümanı Şule Denli'nin keşif yolculuğunu anlatan "İşaretler" programı saat 11.30'da izleyiciyle buluşacak. Görme engelli bireyler için filmlerin sesli açıklamalarını yapan Masako ile görme yeteneğini kaybeden fotoğrafçı Masaya'nın aşk hikayesinin anlatılacağı "Hikari – Aşkın Gözü" saat 15.15'te ekranlarda olacak. Ampute Derya Soyiç'in doktor tavsiyesi üzerine dansa ilgi duymasıyla başlayan tango ve vals sevgisini konu alan "Müstesna" programı 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak. Ardından saat 20.15'te "Yeryüzleri" programında zihinsel engelli Muhammed Yalçın'ın resim tutkusunun evinin duvarlarına yansıyışı ekrana gelecek. Son olarak saat 23.45'te "Meleklerin Koruyucusu" belgeseli TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT BELGESEL'DE ENGELLERİ AŞAN MACERALAR

"Maceraya Engel Yok" belgeseli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel hazırlanan bölümüyle saat 19.45'te izleyiciyle buluşacak. Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran ve onlara yol arkadaşı olan rehber köpeklerin hikayelerini ekrana taşıyacak TRT Belgesel'in yeni içeriği "Dünyamı Değiştiren Adımlar" ise saat 20.30'da yayınlanacak.

ŞAMPİYONLARIN İLHAM VEREN MÜCADELELERİ TRT SPOR YILDIZ'DA

TRT Spor Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli şampiyon sporcuların azim dolu ve ilham verici hikayelerini izleyicilere sunacak. 3 Aralık Çarşamba günü "Paralimpik Oyunları" saat 09.40'ta, "Sahne Senin" saat 10.50'de, "Engelsiz Spor" ise saat 14.25'te ekrana gelecek.

TRT TÜRK'TE FARKINDALIK VE DAYANIŞMA RÜZGARI

Engellilikle ilgili yanlış algıların ele alınacağı "Aile" programı, 3 Aralık Çarşamba günü saat 12.00'de ekrana gelecek. Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken ve farkındalığı artırmayı amaçlayan "Sağlık Olsun" programı aynı gün saat 15.00'te canlı olarak yayınlanacak. Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve öneminin farklı bakış açılarıyla ele alınacağı "Rehber" programı ise saat 17.00'de canlı yayınla ekranlarda olacak.

TRT EBA'DA ÖĞRENME HİKAYELERİ

3 Aralık Çarşamba günü işitme engelli sanatçıların yaşamlarını, eserlerini ve dünyalarını anlatan "Sessizce" programının ikinci bölümü saat 07.50'de, onuncu bölümü ise saat 15.30'da ekrana gelecek. Aynı gün saat 11.15'te yayınlanacak "Engelsiz Spor" programı, engelli milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın antrenman sürecini izleyicilere sunacak. Nadiren görülen mutlak kulak yeteneğine sahip Bager Çalışçı'nın etkileyici öyküsünün anlatılacağı "Bir

Köstebeğin Hikayesi – Bager Çalışçı" belgeseli ise saat 17.15'te ekranlarda olacak. "Müstesna" programı saat 18.00'de, "Maceraya Engel Yok" programı ise saat 23.30'da TRT EBA izleyicisiyle buluşacak.

TRT KÜRDİ'DE UMUT VEREN HİKAYELER

"Melek" programı, benzer durumda olan ailelere umut ve ilham verecek engelli bireylerin ve ailelerinin öykülerini 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da ekrana taşıyacak. "Engelsiz" programı ise engelli bireylerin sıra dışı yaşam hikâyelerini saat 17.25'te TRT Kürdi ekranlarında izleyiciyle buluşturacak.

TRT radyolarında ise günün anlam ve önemine değinen içerikler dinleyicilerle buluşacak.