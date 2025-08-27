TRT'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yayın!

"Pelin Çift ile Gündem Ötesi - 30 Ağustos Özel" programı özel konuklarıyla Zafer Bayramı'nı işleyecek. Program 29 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da izleyicilerle buluşacak. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.40'ta Anıtkabir'den canlı bağlantılarla gerçekleştirilecek.

"Anıtkabir'den Naklen Yayın" ekranda olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" filmi aynı gün saat 12.00'de yayınlanacak. "Bir Dönüm Noktası - 30 Ağustos 1922" belgeseli ise 13.30'da izleyicilerle buluşacak. Ardından saat 14.00'te başlayacak olan "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş canlı yayında izleyicilerle paylaşılacak.

Büyük Taarruz'la ilgili özel filmlerin hikayesi TRT 2'de

"Sinematografi – İstiklal Savaşı Filmleri" İstiklal Savaşı döneminin bilinmeyen yönlerini anlatan film 30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'da ekrana gelecek. 30 Ağustos 1922'den önceki bir yılın stratejik panoramasını gözler önüne seren belgesel "Son Taarruz" saat 11.45'te izleyicilerle buluşacak. Ardından "Tiyatrovizyon - Yüzyıllık Destan" programı saat 13.00'te ekranda olacak. Aynı gün saat 13.30'da "Konser Zamanı: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası - Bir Ulus Uyanıyor" programında Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen bestelenen eser icra edilecek. Büyük Taarruz öncesinde çekilmiş bir filmin inceleneceği "Tarihin Ruhu - Büyük Taarruz" programı saat 17.30'da ekrana gelecek. "30 Ağustos Özel Yayını" ise canlı yayınla saat 18.30'da izleyicilerle buluşacak. Son olarak aynı gün saat 20.00'de "Tarih Söyleşileri - 30 Ağustos Zaferi" programında zafer, tüm detaylarıyla ele alınacak.

Zafer Bayramı'na özel belgeseller TRT Belgesel'de

30 Ağustos Zaferi'nin arka planındaki tarihi süreci anlatan "Son Taarruz" belgeseli 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'de ekranda olacak. "İstiklal Yolu - Büyük Taarruz" belgeseli ise aynı gün saat 19.35'te izleyicilerle buluşacak. Saat 21.30'da ekrana gelecek "Oyunbozan - TCG Anadolu" belgeselinde Türk denizciliğinin ve milli savunma hamlesinin yüz akı olan geminin proje süreci ve teknik özellikleri ekrana taşınacak.