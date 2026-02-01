İSTANBUL 8°C / 6°C
  TRT'den "Berat Kandili" gecesi programları!
Medya

TRT'den “Berat Kandili” gecesi programları!

Berat Kandil'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak bu özel gecede, kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetler TRT ekran ve radyolarında yer alacak.

1 Şubat 2026 Pazar 16:55
TRT'den “Berat Kandili” gecesi programları!
TRT 1, İstanbul Çamlıca Camii'nden gerçekleştireceği "Berat Gecesi" programını 2 Şubat Pazartesi günü saat 18.45'te canlı olarak ekrana getirecek. TRT Avaz, Kadir Özköse ve Abdullah Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek "Berat Kandili Sohbet Programı" nı 2 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da izleyiciyle buluşturacak. Ardından Sivas Kale Camii'nden yapılacak "Berat Kandili Özel Canlı Yayını" saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT Kürdi, Adıyaman Meydan Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Kandili" (Şeva Beratê) programını 2 Şubat Pazartesi günü saat 19.45'te canlı yayınla ekrana getirecek. Ramazan ayının müjdecisi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede

Makedonya'da bulunan Gostivar Saat Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi Gostivar" canlı yayını, 2 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak. TRT Radyoları da Berat Kandili'nin anlam ve önemine dair özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.

