Turgut Altınok, Mansur Yavaş'a meydan okudu: Canlı yayında belgeleriyle konuşalım

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok TV100 yayınına telefonla bağlandı. Canlı yayında malvarlığı ile ilgili iddialara cevap veren Altınok, Mansur Yavaş'a meydan okudu. Altınok, "Mansur Yavaş ile beni bir araya getirin belgelerimizle malvarlığımızı konuşalım" diye konuştu.

"BENİM MALVARLIĞIM AZALMIŞ, YAVAŞ'IN ÇOĞALMIŞ"

Altınok'un telefon bağlantısında yaptığı açıklama şu şekilde:

Sayın Yavaş, Turgut Altınok'un adına açıklama yapıyor, 600 dairesi var diyor, Turgut Altınok adına tapuları çıkarsın ben istifa edeceğim çıkartamazsa bu çamur atan sayın Mansur Yavaş'ın derhal istifa etmesi lazım.

Şunu söyleyeyim Mansur Yavaş belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış, ev almış Ankara'da oturduğu evin değeri şu an en az 25 milyon TL. Ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Bunları çıkıp kendisi hesabını versin, hangi avukatlık ücreti ile bu evleri aldı? Bu gayrimenkulleri aldı? Ama benim mal varlığım çoğalmamış, mal varlığım azalmış. Yani bütün resmi kayıtlar bunlar, tapular bunlar hepsi bu. Antalya'da böyle bir tapu da yok, böyle bir ev de yok. Bu iftira ve çamur.

Altınok, "Sayın Yavaş ve beni canlı yayında bir araya getirin belgeleriyle malvarlığımızı konuşalım" diye konuştu.