Türk milletinin destansı direnişi onları da etkiledi: Allah kimseyi vatansız bırakmasın

15 Temmuz gecesine ait görüntüleri izleyen Gineli Mohamed Nassour Conte, Dağıstanlı Şamil, Çadlı Dharanabi Djibrine Aldjazouli ve Ukraynalı Akhtem Abdulkadirov ne hissetti?

"15 TEMMUZ DÜNYA GENELİNDE ÖRNEK OLDU"

Görüntüleri izledikten sonra ne hissettiğini sorduğumuz Gineli Muhammed 15 Temmuz gecesi milletin kahramanca direnişini hayranlıkla karşıladı. Milletin bağımsızlığını ve demokrasiyi korumak için "bir adam olarak" ayağa kalktığını söyleyen Muhammed "Bana göre bu dünyadaki en iyi vatandaşlık modeli" diye konuştu.

Halkın böyle zor bir günde birbirine nasıl kenetlendiğine şahit olduğunu ifade eden Gineli Muhammed farklı siyasi görüşlere sahip milyonların ülkenin huzurunu istikrarını sağlamak için seferber olmasının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde örnek olduğuna dikkat çekti.

"AİLECE YOLLARA DÖKÜLDÜK"

Darbe girişiminin olduğu gün Türkiye'de olan Dağıstanlı Şamil, o gece Dağıstan'daki tanıdıklarının kendilerini arayarak Türkiye'de neler olduğunu sorduğunu aktardı. Şamil'in söyledikleri Türkiye'de yaşananların farklı coğrafyalarda da ne kadar hassasiyetle takip edildiğini gözler önüne seriyor:

"Grupta sürekli, bize kardeşlik yapan insanlarımızla birlikte neler yapabiliriz diye kendi aramızda konuşmaya başladık. Oradan sürekli arıyorlardı. Ne yapıyorsunuz, ne oluyor, bir şey söylemeyecek misiniz diye."

"ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ BIRAKMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını duyunca kendilerine her zaman destek olan Türkiye ile kader birliğini paylaşma düşüncesiyle ailece sokağa çıktıklarını söyleyen Şamil o gece şahit olduğu bir olayı şöyle anlattı:

"Bizden biraz önde yürüyen yaşlı bir kadın iki koltuk değneğiyle yürüyecek halde olmadığı halde yürümeye çalışıyordu. Kendimi tutamadım ve gözyaşlarım boşalmaya başladı. Kendi kendime bir taraftan ağlayarak bir taraftan dua ederek dedim ki 'Ya Rabbi ben inanıyorum ki sana bu kadın dahi bu şekilde yürüyorsa Allah bu milleti, bu devleti yerde bırakmayacaktır.'"

"TÜRKLER CANLARINI VERDİ AMA VATANLARINI VERMEDİ"

Çadlı Dharanabi Djibrine Aldjazouli 15 Temmuz gecesi ile ilgili "Çok üzücü bir olaydı. Türkler sokağa çıkıp canlarını verdi." dedi.

Dharanabi Djibrine Aldjazouli, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı direnişten çok etkilendiğini belirterek, "Egemenliklerini korumak için canlarını verdiler. Ama ülkeyi teslim etmediler. Türkler canlarını verdi ama vatanlarını vermedi." sözleriyle duygularını paylaştı.

"BU HİÇ İSLAM'A BENZEMİYOR"

Darbe girişiminin görüntülerini izlediğinde Ukrayna'daki savaşı hatırladığını dile getiren Akhtem Abdulkadirov, "Böyle yöntemler devleti değiştiremez, onu kesin söyleyebilirim" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili internette araştırma yaptığını aktaran Akhttem, din adamı görünümlü birinin yaptıkları karşısında çok üzüldüğünü dile getirerek "Bu İslam'a ait değil, hiç İslam'a benzemiyor." diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ VATANINI ÇOK SEVER"

Türklerin birlik ve beraberlik duygusu ile hareket etmesi karşısında hayranlığını ifade eden Akhtem "Türk milleti kendi vatanını çok sever." cümlesiyle 15 Temmuz'un yurtdışında nasıl yankılandığını ortaya koydu.