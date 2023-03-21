Son dönemde yaptığı taraflı yayınlarla ön plana çıkan ve siyaseti dizayn etme girişimlerinde bulunan Habertürk TV yeni bir skandala imza attı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Habertürk'te katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" ifadelerini kullanmasının ardından Moderatör Kübra Par tarafından adeta azarlandı. Daşdemir'in sözleri sonrası ses tonu ve mimikleri değişen Par, konuğunu susturmaya çalışırken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı. Daşdemir, Par'ın taraflı tutumu sonrası yayını terk etti. Yaşanan olaylar sonrası #KübraPar Twitter'da gündem olurken taraflı sunuculuğuna tepki yağdı.
2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı koalisyonun 'operasyonel' yayın organı haline gelen Habertürk TV'de yeni bir skandal yaşandı.
Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki gösterirken "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" ifadelerini kullandı.
Moderetör Kübra Par adeta canlı yayındaki konuğunu azarlarken "Kabul edilemez. Sakin olup sessiz olup müdahalemi dinleyin! HDP ile PKK ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.
Kübra Par'ın canlı yayındaki konuğundan gelen "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" çıkışı sonrası ses tonu ve mimikleri değişirken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı.
Par'ın bu taraflı tavırları sosyal medyada bütük tepki toplarken sosyal medyada #KübraPar gündem oldu.
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