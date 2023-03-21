İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0191
  • EURO
    20,3964
  • ALTIN
    1212.62
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Habertürk TV'de tepki çeken yayın! 6'lı Masa-HDP/PKK ilişkisinin konuşulmasını engellediler
Medya

Habertürk TV'de tepki çeken yayın! 6'lı Masa-HDP/PKK ilişkisinin konuşulmasını engellediler

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala Habertürk TV'de yeni bir skandala imza atıldı. 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yaptığı işbirliğine ilişkin konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, moderatör Kübra Par tarafından azarlandı. Daşdemir'in 'Kemal Bey, PKK ve HDP'nin Başkan adayıdır' sözlerinden rahatsız olup araya giren Par konuğunu susturmaya çalıştı. Hilmi Daşdemir, gerçekleri perdeleyen kanala tepki göstererek yayını terk etti.

21 Mart 2023 Salı 08:41 - Güncelleme:
Habertürk TV'de tepki çeken yayın! 6'lı Masa-HDP/PKK ilişkisinin konuşulmasını engellediler
ABONE OL

Son dönemde yaptığı taraflı yayınlarla ön plana çıkan ve siyaseti dizayn etme girişimlerinde bulunan Habertürk TV yeni bir skandala imza attı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Habertürk'te katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" ifadelerini kullanmasının ardından Moderatör Kübra Par tarafından adeta azarlandı. Daşdemir'in sözleri sonrası ses tonu ve mimikleri değişen Par, konuğunu susturmaya çalışırken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı. Daşdemir, Par'ın taraflı tutumu sonrası yayını terk etti. Yaşanan olaylar sonrası #KübraPar Twitter'da gündem olurken taraflı sunuculuğuna tepki yağdı.

2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı koalisyonun 'operasyonel' yayın organı haline gelen Habertürk TV'de yeni bir skandal yaşandı.

"KILIÇDAROĞLU HDP VE PKK'NIN ADAYIDIR"

Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki gösterirken "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" ifadelerini kullandı.

KÜBRA PAR KONUĞUNU AZARLADI: SESSİZ OLUP DİNLEYİN

Moderetör Kübra Par adeta canlı yayındaki konuğunu azarlarken "Kabul edilemez. Sakin olup sessiz olup müdahalemi dinleyin! HDP ile PKK ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.

SES TONU VE MİMİKLERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Kübra Par'ın canlı yayındaki konuğundan gelen "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" çıkışı sonrası ses tonu ve mimikleri değişirken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Par'ın bu taraflı tavırları sosyal medyada bütük tepki toplarken sosyal medyada #KübraPar gündem oldu.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.