Habertürk yayınını terk eden Daşdemir: İki yüzlülüğe tepki gösterdim

Habertürk kanalının yayınında yaşanan skandal büyük tepki çekti. Eli kanlı terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP ile ilgili düşüncelerini ifade ettiği esnada sunucu Kübra Par'ın müdahalesiyle canlı yayını terk eden Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, skandal olayı anlattı.

"BENİM SESİM KESİLDİ"

A Haber'e konuşan Daşdemir, "Şimdi bu düşünce özgürlüğü falan gibi bu işi hafifletmeye çalışmak tamamen bir algı operasyonunun sonucudur. Dikkat ederseniz benim sesim kesildi ve duyulmadı. Zaten İstanbul stüdyosuna Ankara'dan katılmaktaydım. Birkaç kademe ses seviyesi düşüktü. Böyle olunca sesim ulaşmıyor." dedi.

"ALİ MAHİR BAŞARIR'A DA BEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİM"

Sunucu Kübra Par'ın daha önce de birçok yayınlarda da adil davranmadığına taraflı davrandığına şahit oldum. O zamanlar da tepki göstermiştim. Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu Katar'a satılmıştır' sözlerine de yine ilk ben tepki göstermiştim. Daha sonra Başarır başka bir konu üzerinden, yalan üzerinden hedef aldı. Bir problem değil. Koyabilir.

"BURADA SAKİN OLUNACAK BİR DURUM YOK"

Kübra Par'ın orada sakin ol sakin ol demelerine karşın ben milli meselelerde sakin olamam arkadaş. Burada sakin olacak bir durum yok. Bu iki yüzlülüğe tepki gösterdim, göstermek gerekiyordu. İlk kez bir yayından ayrıldım. Çok haklı bir sebep ile terk ettim. Bir daha olsa yine terk ederdim. Milletin bir ferdi olarak bana yakışan budur.

"BEN BU ÜLKEDEN TARAFIM"

İşte babası Kayserili bir imam olan, annesi Osmaniyeli olan Hilmi Daşdemir'im. Aldığım eğitim, yaptığım işin bir önemi yoktur. Ama 15 Temmuz'da hiç kimse bir şey demeden ileri atılan bileğinden yaralanmış, dedesi Çanakkale'de şehit olmuş birisiyim. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'ye bakıyorum. Dünyayı okuyorum. Benim taraflı olduğumu söylüyorlar. Evet, ben tarafım ve ben bu ülkeden tarafım. Rakamlarım tarafsızdır. Burada manipülasyon yapıyorsam birileri gelsin benimler tartışsın. Bakalım birlikte ne olmuş nereye gitmiş.

Ancak şükürler olsun ki, 2014 10 Ağustos'tan beri sadece 7 Haziran seçimlerinde yanıldım. Onun dışındaki seçimlerde de Allah lütfetti en iyi sonuçlar bizde oldu.

'PYD Mİ BİZE SALDIRACAK' SÖYLEMİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP ile müzakerelerine de değinen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "HDP ile görüşme Kılıçdaroğlu'nun 'PYD mi bize saldıracak' söylemleri ile örtüşmekte. Kemal Bey'i PKK'nın meşrulaştırması konusunda oralarda görevlendirilmiş birisi olarak görmekteydim. Baykal olsaydı bunların yapılması mümkün değildi. Baykal'ın milli bir duruşu vardı." dedi.

"HDP'NİN LİSTESİ KANDİL'DE YAPILIYOR"

"HDP'nin vekil listeleri Kandil'de yapılmakta" ifadelerine yer veren Daşdemir, "O belediyeler PKK'nın lojistik merkezine dönüşmekte." yorumunda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU HER TÜRLÜ TAVİZİ VEREBİLİR"

Ayrıca, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye her türlü tavizi verebilir." cümlesini de kuran Daşdemir, "Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin de adayı olduğu ayan beyan ortada durmaktadır." açıklamasını yaptı.

"SON DÖNEMDE YAŞANANLAR MUHARREM İNCE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI"

CHP'ye karşı Muharrem İnce'nin yükselişi olduğunu anlatan Hilmi Daşdemir, "Hem kendisinin hem de kendisinin oy oranında bir artış var. Son dönemde yaşananlar İnce'nin önünü açtı." dedi.

"YENİDEN REFAH'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A OY ÇIKAR"

Öte taraftan "Seçimde kararsızların farklı oy verme davranışları var. Kızgınlıkları olanlar seçime gitmeme eğiliminde." diyen Daşdemir, "Yeniden Refah Partisi seçmeninin bir kısmı Başkan Erdoğan'a oy verebilir. Fatih Erbakan 2. tura kalırsa Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı."

SEÇİMİN KADERİNİ KİM BELİRLEYECEK?

Daşdemir son olarak konuşmasında, "Seçimin kaderini milliyetçi ve ulusalcı seçmen belirleyecektir." sözlerine yer verdi.

HABERTÜRK'TE YAŞANANLAR!

Dün akşam Habertürk'te "Açık ve Net" programına konuk olan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'li Müslim Sarı ile tartışması esnasında sunucu Kübra Par tarafından skandal bir şekilde sansüre maruz kaldı.

Programda CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ilişkisini gözler önüne seren Daşdemir, olaya sert bir dille tepkisini dile getirdi.

Daşdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin ve PKK'nın da adayıdır" ifadelerine yer verdiği esnada Kübra Par'ın müdahalesi ile karşılaştı.

Kübra Par, Daşdemir'in sözünü keserek susturmaya çalıştı ve stüdyoda gerilim zirve yaptı.

Bu duruma tepki gösteren Daşdemir, canlı yayını anında terk etti.