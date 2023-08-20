2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup maçlarında Türkiye Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı. Peki Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın ayrıntıları

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Azerbaycan milli voleybol maçı bu akşam oynanacak. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak Türkiye Azerbaycan voleybol maçı Türkiye'de saat 21.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç, Almanya, Azerbaycan, Çekya ve Yunanistan'ın yer aldığı gruptan birinci çıkmayı hedefliyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

MİLLİ TAKIM KADRO

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2023 FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Türkiye İsveç voleybol maçı 18.08.2023 saat 18.00'da

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı 20.08.2023 tarihinde saat 21.00'da

Çekya Türkiye voleybol maçı 21.08.2023 tarihinde saat 18.00'da

Yunanistan Türkiye voleybol maçı 23.08.2023 tarihinde saat 18.00'da

Türkiye Almanya voleybol maçı 24.08.2023 tarihinde saat 21.00'da