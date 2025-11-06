İSTANBUL 20°C / 15°C
  Medya
  • >
  • Medya
  • >
  Türkiye Basın Federasyonu'ndan İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ziyaret
Medya

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ziyaret

Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ziyarette bulundu. Ziyarette Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan da yer aldı.

HABER MERKEZİ6 Kasım 2025 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Türkiye Basın Federasyonu'ndan İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ziyaret
Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.

TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, "Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Fadime Özkan, Burhanettin Duran

Ziyarete, aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan da bulunduğu 25 gazeteci katıldı.

