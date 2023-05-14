Türkiye seçime gidiyor! Sonuçlar anbean star.com.tr'de olacak!

Türkiye, son yılların en kritik seçimi için sandık başına gidiyor. Saatler kalan seçimlerde 64 milyon kişi oy kullanacak. Oy verme işlemi sabah 08.00'da başlayıp 17.00'da sona erecek. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte oy oranları grafikler ile star.com.tr'de okuyucuyla buluşacak. 14 Mayıs gecesi okuyucular, partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını secim2023.star.com.tr 'den anlık öğrenebilecek.

SONUÇLAR ANLIK STAR.COM.TR'DE OLACAK



secim2023.star.com.tr, 3 ana kategoride okuyuculara bilgi aktaracak. Seçim sonuçları özeti, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu ve milletvekili seçim sonucu olmak üzere üç kategoriden oluşan secim2023.star.com.tr, Anadolu Ajansı'ndan geçen verilerle anlık oy oranlarını açılan sandık yüzdesini sizlere ulaştıracak.



Seçim sonuçları özeti adı altındaki kategoride, açılan sandık yüzdesi, açılan sandık sayısı ve katılım oranı yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu kategorisinde ise, açılan sandık yüzdesi ve sayısının yanı sıra, kullanılan oy, geçeli oy ve geçersiz oyların yer aldığı bölümler bulunacak.

Milletvekili seçim sonucu kategorisinde de, tüm sayılanlarla birlikte partilerin aldığı oy yüzdesi, oy oranı ve hangi partinin ne kadar milletvekili çıkardığı bilgileri sizlerle buluşacak. Bu kategoride ayrıca milletvekili kısmında karşılaştırma ve ittifaklara göre oy oranları sizleri karşılayacak.

Ayrıca tüm kategorilerde bulunan haritadaki illerin üzerine tıklandığında o ilin ayrıntılı parti, oy yüzdesi ve hangi parti önde olduğunu gösterir bölüm açılacak.

Oy kullanmaya giden seçmene sandık görevlilerince 1 adet zarf, 1 adet cumhurbaşkanlığı oy pusulası ve 1 adet milletvekili oy pusulası verilecek. Oy verme işlemini gerçekleştiren seçmen verilen zarfın içerisine bu iki oy pusulasından başka bir şey koyamayacak. Pusulalara herhangi bir imza çizgi veya işaret konulmayacak. Eğer pusulada yukarıda sayılanlardan herhangi birinin olması halinde oy geçersiz sayılacak.

YSK VERİLERİ PAYLAŞACAK



Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifak'ının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan olacak. Seçim 3 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de oy pusulasında yer alacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre İnce'ye verilen oylar ise geçerli sayılacak.

Sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte, YSK'nın yasağı kaldırması dahlinde parti ve adayların oy oranlarını anbean star.com.tr'den öğrenilebilecek.

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise star.com.tr'de olacak.

4 MİLYON YENİ SEÇMEN OY KULLANACAK



YSK'dan açıklanan bilgiler göre; 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

195 BİN 705 SANDIK KURULACAK!



14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

SEÇİMİN İLK TURDA BİTMESİ İÇİN 50+1 OY GEREKLİ



2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.

YSK tarafından yapılan farklı bir açıklamaya göre ise; seçimler için oy kullanma saatleri 08.00-17.00 arasıdır.