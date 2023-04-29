Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Star Gazetesi'ne konuştu: Bu hayalleri kurmamıza yol açan misyonun parçasıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün TEKNOFETS 2023'te isimlerini açıkladığı Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever, Star Gazetesi'ne konuştu.

İlk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever, Star Gazetesi ekibinden Gülsüm Senanur Demir'in sorularını cevapladı.

Duygularını aktaran Alper Gezeravcı, "Memleketimizin yüz yıllık kuruluşundan bu güne kadar geçen hikayesinde gelecek nesillerimize ilham kaynağı olacak, özgüvenlerini ayağa kaldıracak, apayrı bir misyon gerçekleştirmesi de apayrı bir guru kaynağı." dedi.