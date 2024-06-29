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Medya

Türkiye'nin ''üçüncü dünya savaşı''na hazır olduğunu duyurması Yunanlıları panikletti

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının 'üçüncü dünya savaşı'na ilişkin açıklamaları Yunanistan'ın ana gündem maddesi oldu. Türkiye'nin üçüncü dünya savaşına hazır olduğunu duyurmasının daha geniş bir stratejik güç gösterisinin parçası olduğu ifade edildi.

Star Gazetesi29 Haziran 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Türkiye'nin ''üçüncü dünya savaşı''na hazır olduğunu duyurması Yunanlıları panikletti
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1. ve 2. dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir riskin ihtimal dahilinde olduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" açıklaması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

TÜRKİYE, "ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI"NA HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı'nın üçüncü dünya savaşına ilişkin sözlerini gündemlerine taşıyan Yunan basını, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

MSB'den yapılan açıklamanın rastgele yapılmadığını ileri süren Yunan basını, "üçüncü dünya savaşı"na ilişkin sözleri "ciddi bir açıklama" olarak nitelendirdi.

Yunan kanalı SKAI, MSB'nin açıklamaları ve Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

Muhabirin bağlantısı sırasında Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'un etkisinin gösterildiği harita defalarca ekrana yansıtıldı.

Bu gerilim ortamında Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun her zamankinden daha gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin üçüncü dünya savaşına hazır olduğunu duyurmasının daha geniş bir stratejik güç gösterisinin parçası olduğu ifade edildi.

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