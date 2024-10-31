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Medya

TürkMedya heyetinden Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

31 Ekim 2024 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
TürkMedya heyetinden Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TürkMedya yöneticilerini kabul etti.

Heyette, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu da TürkMedya heyetinin ziyaretinde hazır bulundu.

Ziyarette gündemdeki konular ve İçişleri Bakanlığı'nın projeleri detaylı olarak ele alındı.

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