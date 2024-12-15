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Medya

Türksat'tan açıklama! Kanal ve frekans listesi güncellendi

Türksat AŞ, 16 Aralık itibarıyla uydular üzerinden yayın yapan kanal ve frekans listesini güncelleme kararı aldı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Türksat'tan açıklama! Kanal ve frekans listesi güncellendi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkede yayın yapan şifreli ve şifresiz tüm kanalların frekans ve yayınları Türksat'ın 4 farklı haberleşme uydusu üzerinden veriliyor. Söz konusu yayınların izlenmesi için ek antene ihtiyaç bulunmuyor.

Türksat uydularında bulunan kanalların güncel frekansları zaman zaman değişirken, mevcut anten ayarlarında değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

Uydu alıcıları doğru frekans ayarlarıyla yapılandırılarak Türksat uyduları üzerinden yüksek kalitede yayınların alınabilmesi sağlanıyor.

- TÜRKSAT FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcılarda herhangi bir ayar yapılmasına gerek olmuyor, uydu alıcıları yeni frekansları otomatik güncelliyor.

Uydu alıcısı TKGS ile uyumlu olmayan alıcıların frekans ayarlarının yapılandırılması ve şebeke taraması yapılması gerekiyor.

Kurulum ve ayarlamaya ilişkin ayrıntılı bilgiye Türksat'a ait "https://uydu.turksat.com.tr/tr/kilavuzlar/canak-anten-ve-uydu-alicisi-kurulumu" linkinden ulaşılabilecek.

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