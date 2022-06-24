TV'de bugün neler var? 24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı

TV'de bugün neler var? 24 Haziran 2022 Cuma akşamı ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1'de birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam televizyon başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, ulusal kanalların TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki TV'de bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte 24 Haziran 2022 Cuma tv yayın akışı

24 HAZİRAN 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

02:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:15 Kuruluş Osman

KANAL D

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

23:15 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)

00:45 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)

02:00 Gelinim Mutfakta

04:15 Yabancı Damat

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

22:15 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Güzel Köylü

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 Sizli Saklı

00:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

02:30 Bay Yanlış

04:00 Gizli Saklı

06:00 Aşk Yeniden

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:20 Balkan Ninnisi

03:00 Kasaba Doktoru

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çırak (Yabancı Sinema)

22:00 Çırak (Yabancı Sinema)

00:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

02:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

04:00 Aşk Laftan Anlamaz