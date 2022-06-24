TV'de bugün neler var? 24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı

TV'de bugün neler var? 24 Haziran 2022 Cuma akşamı ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1'de birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam televizyon başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, ulusal kanalların TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki TV'de bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte 24 Haziran 2022 Cuma tv yayın akışı
24 HAZİRAN 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
02:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:15 Kuruluş Osman
KANAL D
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:15 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)
00:45 Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Yabancı Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Yabancı Damat
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
22:15 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 Sizli Saklı
00:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
02:30 Bay Yanlış
04:00 Gizli Saklı
06:00 Aşk Yeniden
TRT1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:20 Balkan Ninnisi
03:00 Kasaba Doktoru
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çırak (Yabancı Sinema)
22:00 Çırak (Yabancı Sinema)
00:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
02:15 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz