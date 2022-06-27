TV'de bugün neler var? 27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı

TV, TRT1'de birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam televizyon başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, ulusal kanalların TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki TV'de bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte 27 Haziran 2022 tv yayın akışı

27 HAZİRAN 2022 TV YAYIN AKIŞI

Bugün ekranlarda yine birbirinden sürükleyici film ve dizilerle birlikte eğlenceli programlar yer alacak. Özellikle yaz dizileri ve sinema filmleri, izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak. İşte 27 Haziran ATV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TRT1 yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kuruluş Osman

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sevmek Zamanı

23:20 Sevmek Zamanı

02:50 İçimizdeki Ateş

05:50 Kuruluş Osman

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Hapishanedeki Çiçek

08:45 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tomris (Yabancı Sinema)

23:25 Balkan Ninnisi

02:30 Şefin Özel Konuğu

03:15 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

21:45 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

23:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

01:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

03:15 Aşk Laftan Anlamaz (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Seversin

00:45 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:45 Senden Daha Güzel

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

00:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

02:30 Gizli Saklı

04:30 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)

21:45 Organize İşler (Yerli Sinema)

00:30 Menajerimi Ara

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor All Star

12:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 8x8