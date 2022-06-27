TV'de bugün neler var? 27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı

TV, TRT1'de birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam televizyon başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, ulusal kanalların TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki TV'de bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte 27 Haziran 2022 tv yayın akışı
27 HAZİRAN 2022 TV YAYIN AKIŞI
Bugün ekranlarda yine birbirinden sürükleyici film ve dizilerle birlikte eğlenceli programlar yer alacak. Özellikle yaz dizileri ve sinema filmleri, izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak. İşte 27 Haziran ATV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TRT1 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Kuruluş Osman
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
23:20 Sevmek Zamanı
02:50 İçimizdeki Ateş
05:50 Kuruluş Osman
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Hapishanedeki Çiçek
08:45 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tomris (Yabancı Sinema)
23:25 Balkan Ninnisi
02:30 Şefin Özel Konuğu
03:15 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
21:45 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
23:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
01:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
03:15 Aşk Laftan Anlamaz (Yerli Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Seversin
00:45 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:45 Senden Daha Güzel
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
00:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
02:30 Gizli Saklı
04:30 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
06:00 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)
21:45 Organize İşler (Yerli Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor All Star
12:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 8x8