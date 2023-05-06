Twitter'dan skandal karar! Türkiye Yüzyılı'na açıkça sansür uyguladılar

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde kullandığı, "Türkiye Yüzyılı" sloganı vatandaşlar tarafından etiketlenerek sosyal medya platformu Twitter'da da sıklıkla paylaşılmaya başlandı. Ancak Twitter, "Türkiye Yüzyılı" sloganını spam listesine aldı. Bu nedenle, ne kadar çok paylaşım yapılırsa yapılsın, "Türkiye Yüzyılı" etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasında giremiyor.

TWİTTER'DA FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖN PLANA ÇIKARMA OPERASYONU

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü.

TÜRKİYE YÜZYILINDA 2023,2053 VE 2071 HEDEFLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim 2022'de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda, Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden oluşan üç ayrı aşamayı kapsıyor.

2023 hedefleri arasında, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, yüksek katma değerli ürünler üretme kapasitesini artırması, savunma sanayiinde özgünlüğünü koruyarak dünya liderlerinden biri olması, milli teknoloji hamlesi ile ileri teknolojilerde öncü konuma gelmesi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ihracatçı bir ülke konumuna gelmesi ve eğitimde dünya standartlarını yakalaması hedefleniyor.

2053 hedefleri ise, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması, küresel barışa katkı sağlayacak düzeyde siyasi ve diplomatik güce sahip olması, kültürel ve sanatsal alanda dünya çapında tanınır olması, milli teknolojide liderliği sürdürmesi ve üst düzey insani kalkınma hedefleriyle birlikte sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması olarak dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde kullandığı, "Türkiye Yüzyılı" sloganı vatandaşlar tarafından etiketlenerek sosyal medya platformu Twitter'da da sıklıkla paylaşılmaya başlandı. Ancak Twitter, "Türkiye Yüzyılı" sloganını spam listesine alındı. Bu nedenle, ne kadar çok paylaşım yapılırsa yapılsın, "Türkiye Yüzyılı" etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasında giremiyor.