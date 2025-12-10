İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6017
  • EURO
    49,6212
  • ALTIN
    5763.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasında yeni perde: Kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici
Medya

Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasında yeni perde: Kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici

Fondaş Sözcü Medya Grubu'ndaki ayrılıklar sonrası Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasındaki gerilim yeniden patlak verdi. İsmini vermeden Dündar'ı hedef alan Özdil, 'Torun sevmesi gerekenlerin televizyonda kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasında yeni perde: Kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici
ABONE OL

Yılmaz Özdil'in fondaş Sözcü Medya Grubu Başkanı olmasının ardından Sözcü TV'de yönetim ve kadro değişiklikleri yaşanmış, genel yayın yönetmeni ve çok sayıda muhabir işten ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğur Dündar son yazısında Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Yaşananlara ilişkin Sözcü TV yayınında açıklama yapan Özdil, üstü kapalı olarak Dündar'a yüklenip, "Torun sevmesi gerekenlerin TV'de kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici. Televizyonda "araştırmacı gazeteci" diye falan diye başlıyor. Araştırmacı gazeteci olabilir mi, araştırmadan haber nasıl yapılır zaten." diye konuştu.

Dündar ile Özdil'in 2021'den bu yana süren gerginliği, Özdil'in Artı 1 TV'nin finansmanının Sezgin Baran Korkmaz'la bağlantılı olduğunu ima etmesiyle başlamış; Dündar ise bu iddiaya canlı yayında "Yediğim en ağır hançerlerden birisi. Özdil cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum. Namusuma şerefime nasıl ima yollu söz söylersin. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyerek karşılık vermişti.

Yılmaz Özdil'den kovulanları kızdıracak gönderme

Özgür Özel ve Yılmaz Özdil arasında 'Bidon Kafa' kavgası

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.