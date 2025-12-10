Yılmaz Özdil'in fondaş Sözcü Medya Grubu Başkanı olmasının ardından Sözcü TV'de yönetim ve kadro değişiklikleri yaşanmış, genel yayın yönetmeni ve çok sayıda muhabir işten ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğur Dündar son yazısında Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Yaşananlara ilişkin Sözcü TV yayınında açıklama yapan Özdil, üstü kapalı olarak Dündar'a yüklenip, "Torun sevmesi gerekenlerin TV'de kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici. Televizyonda "araştırmacı gazeteci" diye falan diye başlıyor. Araştırmacı gazeteci olabilir mi, araştırmadan haber nasıl yapılır zaten." diye konuştu.

Dündar ile Özdil'in 2021'den bu yana süren gerginliği, Özdil'in Artı 1 TV'nin finansmanının Sezgin Baran Korkmaz'la bağlantılı olduğunu ima etmesiyle başlamış; Dündar ise bu iddiaya canlı yayında "Yediğim en ağır hançerlerden birisi. Özdil cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum. Namusuma şerefime nasıl ima yollu söz söylersin. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyerek karşılık vermişti.

