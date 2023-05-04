24 Seçim Özel'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan ve Akşam Gazatesi Yazarı Murat Özer soracak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Onlarca esere bir yenisi eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, tarihi açılışın hemen ardından 24'e konuk oluyor.

Seçime günler kala meydanlar ne söylüyor?

Türkiye Yüzyılı'nın ulaştırma projeleri neler?

Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?

Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer soracak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.