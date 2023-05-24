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Medya

Ümit Özdağ koalisyonda kriz çıkardı! HDP'den Kılıçdaroğlu'na gözdağı: Seçimlerdeki tutumumuzu yarın paylaşacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Ümit Özdağ'ın kararı sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den kriz çıkaracak bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki 'kayyum' uygulamasına yönelik HDP'den yapılan açıklamada, 'Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız.' denildi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
Ümit Özdağ koalisyonda kriz çıkardı! HDP'den Kılıçdaroğlu'na gözdağı: Seçimlerdeki tutumumuzu yarın paylaşacağız
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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ezici farkla üstün çıktı. Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimler öncesinde söylem değişikliğine gitti. İlk tur öncesinde terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde 'milliyetçi' kılığa büründü.

Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen CHP lideri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'ÜMİT ÖZDAĞ' AYARI

Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun ortağı olan HDP'yi bir hayli rahatsız etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.

HDP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz...

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

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