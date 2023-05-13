Ünlü isimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Her zaman yanındayız

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ) düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3'üncüsü gerçekleşen zirvenin bu yılki teması Güçlü Yanım Türkiye olarak belirlendi. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda da bulundu.

"14 MAYIS'TA GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Başkan Erdoğan burada, "Bahar, barış, adalet kavramları arkasına saklanan dikta heveslerini bizzat kendi gözlerimizle gördük. Sadece biz değil, hangi siyasi partiye gönül verirse versin, 85 milyonun tamamı bu rezillikleri gördü, takip etti. Dünya görüşü farklı olsa da ülkesini ve milletini seven hiçbir vatandaşımın yaşananları tasvip etmediğini çok iyi biliyorum. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri, asıl niyetleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi geleceğinize hem de ülkenizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

ALİŞAN VE MESUT ÖZİL İLE SAMİMİ SOHBET

Erdoğan programa katılan sanatçı Alişan ve futbolcu Mesut Özil ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan sanatçı Alişan ve yıldız futbolcu Mesut Özil sosyal medyadan da paylaşımlarda bulunarak Başkan Erdoğan'a desteklerini iletti.

MESUT ÖZİL: HER ZAMAN YANINDAYIZ CUMHURBAŞKANIM

Milyonlarca takipçisi olan dünya yıldızı Mesut Özil "Her zaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ALİŞAN: BİR OYUM VAR ERDOĞAN'A HELAL OLSUN

Ünlü sanatçı Alişan ise duygularını "Tam 26 sene oldu Sn. Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım... Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız... O günde yanınızdaydım, bugünde yanınızdayım. Benim bir oyum var ve oyum Sayın Erdoğan'a sonuna kadar helal olsun." paylaşımıyla ifade etti.