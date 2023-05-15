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Medya

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den vicdan sızlatan paylaşımlara tepki: Zihniyetin ta kendisi

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinden birinci çıkması Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenlerini vicdansız bir tavır içerisine soktu. Kılıçdaroğlu'nun seçmeni kirli bir zihniyet ile deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik 'keşke daha çok ölseydiniz', 'haram zıkkım olsun', 'beter olun' gibi vicdan sızlatan ifadeler kullandı. Tüm bu açıklamalara tepki gösteren ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bergüzar Korel, 'Yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:14 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den vicdan sızlatan paylaşımlara tepki: Zihniyetin ta kendisi
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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek tercihini yaptı. Milletvekilli seçimlerinde Cumhur İttifakı TBMM'de üztülüğü sağladı. YSK'nın açıklamasına göre; cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibine büyük üstünlük sağladı.

Bölgeden gelen sonuçların ardından bazı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi vatandaşlar sosyal medyada, depremzede vatandaşlara vicdansızca tepki gösterdi.

"KEŞKE DAHA ÇOK ÖLSEYDİNİZ!"

Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından sosyal medyada hakaret yarışına girişen Kılıçdaroğlu destekçilerinden bazıları, "Deprem bölgelerinden AKP'nin önde çıkması, keşke daha çok ölseydiniz." ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI VİCDANSIZLIK

Yüzyılın Felaketi olarak değerlendirilen, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısı daha tazeyken yapılan bu yorumlar tepki topladı.

BERGÜZAR KOREL'DEN KİRLİ ZİHNİYETE SERT TEPKİ

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabı Instagram hesabı üzerinden depremzedelere söylenen vicdansız sözlere sert çıkıştı.

Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanların tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi olduğunu söyleyen Korel, şunları söyledi:

Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü!

Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor?

Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliğin yanında olanlarız. Lütfen...

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