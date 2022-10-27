Eski zamanların fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu, zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane sürecinde koronavirüse de yakalanan ünlü sunucuda, daha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü. Koronavirüsün ardından altta yatan birçok hastalığı da ortaya çıkan 87 yaşındaki ünlü ismin eşi Asuman Tuğberk Yolaç, eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yolaç, "Erkan'da MSA-P (Multi Sistem Atrofi) ortaya çıktı. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki. Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey gelecek yine gülen yüzüyle. Evet-Hayır yapar belki..." diye konuştu.

Asuman Yolaç, eşinin Amerika'da tedavi gördüğüne dair haberlerin de 5 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.

BURUNDAN BESLENİYOR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇOK DÜŞÜK

Asuman Tuğberk Yolaç, "2022'nin Mart ayından itibaren hastane ve ev süreci geçiriyoruz. En son hikayemiz 4 Temmuz'da oldu, yiyecek zehirlenmesi diyebiliriz. Yaşı nedeniyle hastanede tedavi edelim dediler. 9 Temmuz'da bir baktık Erkan Covid katında diye bana haber geldi. 25 Temmuz'a kadar ancak toparladılar. Koronavirüsten sonra zatürreyi tekrarladı. Altta yatan başka rahatsızlıklar çıktı. Anlaşılamayan bir yataktan kalktığı zaman hastanede tansiyonun düştüğü görüldü. Onun tedavisine başlandı. MSA-P (Multi Sistem Atrofi) Erkan'da ortaya çıktı. Arkasından yine zatürre olup yoğun bakıma indik. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. İlaçlar nedeniyle de tedavi için hep uyku halinde. Yemek vermiyorlar, burundan besleniyor ve bağışıklık sistemi çok düşük" dedi.

YÜRÜYEREK GELDİK, YÜRÜYEREK ÇIKACAĞIZ...

Hastalık sürecini atlatacaklarına inandığını söyleyen Yolaç, "İnşallah atlatacağız, bütün iyi dileklerimizi yolluyoruz. Onunla konuşabildiğimiz zamanda hep 'ne zaman çıkacağım' diye soruyor. 'Nedir bu çektiğim, bir oraya, bir buraya atıyorlar' diyor. Uzun zamandır yattığı için vücutta yara olmasın diye dikkat ediyorlar ve 2 saatte bir pozisyon değiştiriyorlar. O da beni buradan çıkar diye söylenip duruyor. Çıkacağız Erkancığım, yürüyerek geldik, yürüyerek çıkacağız diyorum" dedi.

SON 10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Mart ayındaki tedaviden sonra temmuz ayında normal bir şekilde evden çıktıklarını belirten Yolaç, "Gülerek gittik, 'beni hastaneye niye götürüyorsun' dedi. Erkan gel gidelim hastaneye dedim, tamam dedi. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki. Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Çok acıktım, yemek istiyorum, su istiyorum diyor. Öksürük de ciğerlerde çok kötü. Son 10 günde çıkmasının sebebi de bu" diye konuştu.

EVE GEÇECEĞİZ DİYE DÜŞÜNÜRKEN, ERKAN BEY ŞAKA YAPIYOR

3 aydır Erkan Yolaç'ın yokluğunda kendisinin de günlerinin hastane ve ev arasında geçtiğini belirten Yolaç, "O da pek çalışmayı, ev işleriyle ilgilenmeyi sevmez. O okusun, programlara baksın, haberlere ve futbola merakı var. Günler zor geçiyor tabi ki ama ben biraz dirayetli bir tipim. Devamlı dualarımızı ediyoruz. Moral bozmuyoruz. Şimdi odaya da çıkacak, fizik tedavi olacak, eve geçeceğiz diye düşünürken Erkan Bey şaka yapıyor" dedi.

AMERİKA'DA TEDAVİYİ 5 YIL ÖNCE GÖRDÜ

Yolaç'ın Amerika'da tedavi gördüğüne dair çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getiren Asuman Yolaç, "Bundan 5 sene önce uçakta bir virüs kapmıştı ve Amerika'da 10 gün yoğun bakımda yattık. Entübe ettiler. O haber oldu. Dün bir baktım Erkan Yolaç Amerika'da yoğun bakımda diye haberler var. Bu 5 sene öncenin haberi. Düzgün bir haber verelim, rahatsızlığı tam tespitlensin istedik. Doğru haber vermek lazım. Biz de bunu beklerken bunla karşılaştık. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey gelecek yine gülen yüzüyle. Evet-Hayır yapar belki..." ifadelerini kullandı.