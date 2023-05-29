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Medya

Van'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Beklediğini bulamadı

Van'da Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için 200 bine yakın seçmen sandığa gitmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise bir önceki tura göre düştü.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Van'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Beklediğini bulamadı
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Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Van'da kurulan 2 bin 301 sandıkta 708 bin 815 seçmenden 511 bin 105'i oy kullandı. Oyların 9 bin 648'i geçersiz, 501 bin 457'si de geçerli sayıldı. İl Seçim Kurulunun açıkladığı sonuçlara göre oyların 193 bin 36'sını Recep Tayyip Erdoğan, 308 bin 421'ini de Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

KILIÇDAROĞLU 25 BİN 396 OY KAYBETTİ

Cumhurbaşkanlığı birinci turunda ise 556 bin 735 seçmenin sandık başına gittiği ve 19 bin 810 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan 191 bin 106, Kemal Kılıçdaroğlu ise 333 bin 817 oy almıştı. Böylece bir önceki tura göre Recep Tayyip Erdoğan bin 925 yeni oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 bin 396 oy kaybetti.

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