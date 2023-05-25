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Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Halkımızı oy vermeye çağırıyoruz

Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek açıklaması yaptı. Tarafsız kalmanın emperyalist plana hizmet edeceği belirtilen açıklamada, ''Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz.' denildi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 20:38 - Güncelleme:
Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Halkımızı oy vermeye çağırıyoruz
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Gaziosmanpaşa Meydanı'nda toplanan partililer adına açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Yöneticisi Çağdaş Babacan, Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlendiğini savundu.

Babacan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek Erdoğan'ın düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefinde olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın "Türkiye cephesinde" olduğunu dile getiren Babacan, "Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. 'Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünen vatandaşlara çağrıda bulunmak istediklerini aktaran Babacan, "O vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Gelin, FETÖ'nün devleti yeniden ele geçirmesine izin vermeyelim, PKK'nın iktidar ortağı yapılmasını kabul etmeyelim. ABD'nin ve Batı'nın iktidar planlarını hep birlikte bozalım." diye konuştu.

Bahçelievler'deki Şirinevler Meydanı'nda da bir araya gelerek basın açıklaması yapan Vatan Partisi üyeleri, burada da 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.

  • Vatan Partisi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 28 mayıs seçim

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