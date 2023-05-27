Ve Mesut Özil tercihini yaptı! Son paylaşımında dikkat çeken ifadeler...

Geçtiğimiz Mart ayında futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili Twitter hesabından video yayınlandı.

MESUT ÖZİL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK



Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı. Videolu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı başarılı hizmetlerin yer aldığı görüntüler yayınlandı.

ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi. Özil'in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Özil'in yayınladığı videonun içeriğinde, "Hiçbir şey kolay olmadı." ifadesi yer aldı. Ayrıca videodaki görüntülerde Türkiye'nin geçmiş dönemlerde başörtülü kadınlara yapılan zulüm ve baskılar gösterildi. Videonun ilerleyen kısımlarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtülü kadınlara yapılan zulme karşı sert bir şekilde tepki gösterdiği ve başörtüsü yasağının kaldırıldığını duyurduğu görüntülere yer verildi.