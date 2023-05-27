İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Ve Mesut Özil tercihini yaptı! Son paylaşımında dikkat çeken ifadeler...
Medya

Ve Mesut Özil tercihini yaptı! Son paylaşımında dikkat çeken ifadeler...

Geçtiğimiz Mart ayında futbol kariyerini sonlandıran efsane futbolcu Mesut Özil, sosyal medya platformu Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda yaptı. Mesut Özil paylaşımında, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade etti.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Ve Mesut Özil tercihini yaptı! Son paylaşımında dikkat çeken ifadeler...
ABONE OL

Geçtiğimiz Mart ayında futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili Twitter hesabından video yayınlandı.

MESUT ÖZİL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı. Videolu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı başarılı hizmetlerin yer aldığı görüntüler yayınlandı.

ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi. Özil'in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Özil'in yayınladığı videonun içeriğinde, "Hiçbir şey kolay olmadı." ifadesi yer aldı. Ayrıca videodaki görüntülerde Türkiye'nin geçmiş dönemlerde başörtülü kadınlara yapılan zulüm ve baskılar gösterildi. Videonun ilerleyen kısımlarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtülü kadınlara yapılan zulme karşı sert bir şekilde tepki gösterdiği ve başörtüsü yasağının kaldırıldığını duyurduğu görüntülere yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.