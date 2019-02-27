Vurgun 5. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Vurgun son bölüm büyük tehdit Fox Tv’de izle

Altan Dönmez’in yönetmenliğini yaptığı Vurgun dizisi her Çarşamba akşamı Fox TV’de yayınlanıyor. Yeni dizisinin oyuncu kadrosu bir hayli dikkat çekiyor. Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay, Begüm Birgören, Altan Erkekli gibi oyunculuklarında başarılı kişiler yer alıyor. Kadroya usta oyuncu Ünal Silver’in Feyyaz rolüyle katılması dizinin takipçilerini daha da heyecanlandırdı. Feyyaz karakteri Reyhan Vardar’ın babasını oynayacak. Reyhan, Vedat’ın karısı mı olacak? Kemal Vardar büyük sırrı ortaya çıkarabilecek mi? Vurgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vurgun dizisi daha başlamadan Erkan Petekkaya’nın bölüm başına 150000 TL aldığı konuşuluyor. İşte Vurgun dizisi fragmanı ile ilgili tüm detaylar…

VURGUN DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI

Vurgun dizisi 4. bölüm fragmanı yayınladı! Haberimizden izleyebilirsiniz.

VURGUN DİZİSİ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

emal oğlu Kerem’e yaklaşmak ve onunla bir bağ kurabilmek için elinden ne gelirse yapıyor. Ancak Kerem, Kemal’in ona sürekli oğlum diye seslenmesinden rahatsız oluyor. Ona “ben sizin oğlunuz değilim” sözleri Kemal’i yaralıyor.

Kemal yıllar sonra Reyhan ile evliliğinin sembolü olan yüzüğünü parmağından çıkarıyor. Yüzüğü evinin bahçesine gömüyor. Bu sırada Reyhan’ın onu uzaktan izlediğinin farkında değildir. Kemal oradan uzaklaştıktan sonra Reyhan bahçeye girerek onun gömdüğü şeyi çıkarıyor. Evlilik yüzüğünü gören Reyhan’ın gözlerinden yaşlar boşalıyor.

Reyhan, Kemal’e yardımcı olması için Asya’ya gidiyor. Asya’ya, “Kemal’in yanında ol Allah rızası için” diyor. Bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemeyen Asya’nın karşısına Vedat bir kez daha çıkıyor. Vedat, kendisi ile ilgili sırları bilen Asya’nın, “Sizin ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki” sözlerine karşılık “Hatırlatırlar” diyerek ona gözdağı veriyor.

VURGUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erkan Petekkaya (Kemal Vardar)

1970 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Erkan Petekkaya 48 yaşındadır. Artık 50’li yaşlara yaklaşan Erkan Petekkaya yaşlandıkça performansını arttırmayı başarmış dinç bir sanatçı. Erkan Petekkaya Didem Petekkaya ile evlidir ve Cem Cano Petekkaya isminde bir çocuğu vardır. Erkan Petekkaya Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 1998 yılında ilk oyunculuk deneyimini Güzel Günler dizisi ile yaşamıştır. Erkan Petekkaya’nın tanınması ise Aynalı Tahir dizisi ile olmuştur. Erkan Petekkaya’nın asıl yükselişi ise Sezin Akbaşoğulları ile barşolelrini paylaştıkları Beyaz Gelincik dizisi ile olmuştur.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ise artık yıldız olan Erkan Petekkaya’nın dünyaya açıldığı dizidir. Daha sonra ki yıllarda Dila Hanım ve Paramparça dizilerinde yer almıştır. Erkan Petekkaya şuanda Türkiye’nin dünyada en çok tanınan erkek başrol oyuncularındandır; çünkü Paramparça dizisi onlarca ülkede yayınlanmıştır. Erkan Petekkaya dünyada Cihan Gürpınar karakterleri ile efsaneleşmiştir.

Kemal Vardar zengin bir ailenin zengin mühendis oğludur. Hiç bir zaman görgüsüz olmayan Kemal Vardar herkes tarafından sevilen bir adamdır. Yaşadığı elim bir olay sonrası 10 yıl komada kaldıktan sonra mucize eseri hayata dönen Kemal Vardar yufka yürekli bir adamdır.

Deniz Çakır (Vurgun Dizisi Reyhan)

31 Aralık 1982 de Başkent Ankara’da dünyaya gelen Deniz Çakır 36 yaşındadır. Deniz Çakır hem seslendirme sanatçısı hemde oyuncudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Birol Güven ile tanışması onun hayatında çok şey değiştirmiştir. İlk olarak Kadın İsterse dizisinde Alev karakteri ile sahne hayatına başlayan Deniz Çakır ilk dizisinde Turnayı gözünden vurmuş ve güzelliği il çok konuşulmuştur. Yaprak Dökümü dizisi ile yeniden ekranlara dönen Deniz Çakır bu dizide de başrol olmamasına rağmen yine en çok başarı gösteren ve adından söz ettiren oyuncu olmuştur. 2011 de İffet dizisinde yer aldıktan sonra Raci Şaşmaz’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi teklifi ile bir kez daha oyuncunun kariyeri değişmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da hayat verdiği Meryem karakteri ile dünya da tanınan bir başrol olmuştur.

Reyhan Kemal Vardar’ın biricik karısıdır. Kemal Vardar karısı Reyhan’a büyük bir aşkla bağlıdır. Kemal’in bir daha uyanamayacak olması ile Kemal’in ortağı Vedat ile evlenmiştir. Adaletli, hoş görülü vefakar bir anne. İki çocuğu var. İlk çocuğu Kerem Kemal’den kızı Duru ise Vedat’tan. Eski hostes olan Reyhan Kemal ile büyük bir aşk yaşayarak evlenmiş. Şuanda öğrenci danışmanlığı yapan bir şirketi var.

Emre Kınay(Vedat)

Mart 1970’de İstanbul’da doğan Emre Kınay 48 yaşındadır. Sektöre tiyatro ile giriş yaptığı için şuan İstanbul’da bulunan Duru tiyatronun da sahibidir. Bir çok izleyici Emre Kınay Yılan Hikayesi dizisi ile tanımıştır. Emre Kınay denince Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği Cihan karakterinden bahsetmemek olmaz. Son olarak dikkat çeken başka bir dizisi de Güneşin Kızları dizisinde ki Haluk karakteri olmuştur. Emre Kınay’ı son Son olarak Sevda’nın Bahçesi dizisinde rol almıştır ama dizi tutmayınca büyük bir şok yaşamıştır.

Vedat Kemal’in ortağı ve sevdiği bir arkadaşıdır. Kemal’in bir daha uyanamayacak durumda olması ile Reyhan ile evlenmiş ve Kerem’in kendi oğlu olmamasına rağmen ona da babalık yapmıştır. Hayatta parası ile her şeyi elde edebileceğine inan Vedat hiç bir zaman gerçek mana da karısının kalbini kazanamamıştır.

Begüm Birgören(Asya)

Begüm Birgören Bir Deniz Hikayesi dizisi ile son zamanda isminden bolca söz ettirdi. Bir Deniz Hikayesi dizisi 1982 doğumludur ve 36 yaşındadır. r.Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama mezunudur. Ömre Bedel dizisinde hayat verdiği Ömür karakteri ile çok sevilmiştir. Son olarak ise Umuda Kelepçe Vurulmaz İnci karkateri ile yer almış ama dizi tutmamıştır.

Asya Kemal Vardar’ın hemşiresidir. Aslında Kemal Vardar’ın çocuğu Eylül’ün de annesi; ancak Kemal Vardar’ın ise çocuğu olduğundan haberi bile yok. Naif bir insan olan Asya babasının onu Rasıh denen adamla evlendirmek istemesi ile İstanbul’a kaçmış gelmiştir. Naif olsa da istediğini yapan bir karakteri var.

Altan Erkekli(Erdoğan Vardar)

Altan Erkekli kasım 1955 doğumludur ve hayatının tamamına yakını İstanbul’da geçmiştir. Ebru Erkekli ile evlidir. Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunudur. Mezun olduktan sonra önce akademik kariyer yapmıştır. (Beşiktaş Kültür Merkezi ve Bir Demet Tiyatro’da görev yapmıştır. Altan Erekli’nin en çok tanındığı sinema filmi tabi ki Vizontele olmuştur. Son olarak Ayla filminde ve Kara Ekmek dizisinde yer almıştır. Yine önemli yapımlarından bir ide Beyazıt Öztürk’le beraber yer aldığı Yalan dünya dizisidir. Son olarak Bozkır isimli internet dizisinde oynamıştır. Türkiye’nin önde gelen ve usta sayılan oyuncularındandır.

Turan ve Kemal’in amcası olan Erdoğan Nezehat ile evli. Vardar hastahanesinin sahibi olan Erdoğan beyde bir doktordur. Şuanda ağır bir Alzeimer hastası. Kemal’in babası Yücel öldükten sonra Turan ve Kemal’i kendi evlatlarından ayırmamış. Ece’nin de babası.

Cemal Toktaş(Turan Vardar)

Cemal Toktaş Ocak 1983 İstanbul doğumludur ve 36 yaşındadır. Nergis Öztürk ile evli olan Cemal Toktaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Cemal Toktaş son olarak Ömer karakteri ile Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır. Cemal Toktaş son dönemlerde Meryem dizisinde Savcı Oktay olarak ekranlarda yer almıştır. Cemal Toktaş’ı Türkiye Yılanların Öcü dizisinde hayat verdiği kara Bayram ile tanıdı ve çok sevdi; ancak Cemal Toktaş 2003’den beri bir çok dizide yer almıştır.

Kemal’in kardeşidir Turan. Aslında kötü kalpli bir adam değildir ama savurgan bir tipi vardır. Zaafları ola Turan başarısız ve beceriksiz de bir tip.

Aliye Uzunatağan(Nezahat)

Aliye Uzunatağan Aralık 1951 Çanakkale doğumludur ve 68 yaşındadır. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aliye Uzunatağan Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de çalışmıştır. Aliye Uzunatağan oyuncu Ayşecan Tatari’nin annesidir. Aliye Uzunatağan seslendirme sanatçısı ve program sunucusudur. Son olarak Yüksek Sosyete dizisinde yer almıştır.

Nezahat Turan ve Kemal’in yengesi ve Erdoğan’ın eşidir. Aslında otoriter bir kadındır ama Kemal’i öz oğlu kadar sevmiş ve ona sahip çıkmıştır. Ailesine ve geleneklerine bağlı bir kadındır.

İnanç Konukçu (Kayhan)

İnanç Konukçu 1985 yılında Başkent ankara’da dünyaya gelmiştir ve 34 yaşındadır. İnanç Konukçu Ankara Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur ve etkin bir tiyatro sanatçısıdır. İnanç Konukçu ilk olarak 2005 yılında Karanlıktaki Umut dizisinde yer almış ve oyunculuk deneyimi yaşanmıştır. Daha sonra Erdal Beşikçioğlu ile tanışan İnanç Konukçu’nun hayatı değişmiş ve Behzat Ç. dizisinde yer almıştır. Dizide canlandırdığı Hayalet karakteri ile ismini Türkiye’ye öğretmeyi başarmıştır. İnanç Konukçu son olarka Kaçak diizsinde yer almıştır.

Kayhan Kemal Vardar’ın yakın arkadaşıdır. Emlakçılık yapan Kayhan Kemal’e ailesine ve işine çok bağlı bir adam.

Elena Viunova (Turan’ın Sevgilisi)

Elena Viunova Payitaht Abdulhamid dizisinde hayat verdiği Sara karakteri ile çok tanınmıştır. Elena Viunova 1985 Rusya doğumludur ve 34 yaşındadır. Elena Viunova son olarak Kayıp, Alev Alev gibi dizilerde yer almıştır.

Turan’ın sevgilisidir. Turan’a deliler gibi aşıktır.

Filiz Ahmet(Mihri)

Filiz Ahmet 1981 yılının nisan ayında Yugoslavya’nın Üsküp bölgesinde dünyaya gelmiştir. 2003 yılından beri sanat hayatında olan Filiz Ahmet 38 yaşındadır. Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi tiyatro bölümü mezunu olan Filiz Ahmet Türkiye’de k, projelerden gşen teklifler sonrası İstanbul’ a yerleşmiştir. Elveda Rumeli dizisinde Zarife karakterine hayat vermiş ve Türkiye’de yanınmıştır. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nigar Kalfa karakteri ile sevgi kazanmıştır. Son olarak 2016 yapımı Hayat Şarkısı dizisinde yer almıştır.

Erdoğan Vardar’ın aşık olduğu kadındır. Asya’nın da yakın arkadaşı hatta sırdaşı olan Mihri açık sözlü ve şeffaf bir kadındır.

Ruveyda Öksüz (Psikolog Yeliz)

Miss Turkey 2013 mezunudur. Rüveyda Öksüz 1994 doğumludur ve 25 yaşındadır. Rüveyda Öksüz hem oyuncu hemde mankendir. Son olarak Sen Benimsin dizisinde Nağme karakterini ve Cesur Yürek dizisinde Berrin karakterini hayat vermiştir.

Mehmet Bozdoğan(Rasıh)

Mehmet Bozdoğan 1977 Berlin doğumludur. 41 yaşında olan Mehmet Bozdoğan Almanya’da büyümüş ve ülkeye doğmuştur. Son olarak Öyle Bir Geçer Zaman ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde yer almıştır. Son olarak Sibel Can’ın Sevdanın Bahçesi dizisinde yer alsa da dizi tutmamıştır. Mehmet Bozdoğan son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Mehmet Paşa rolü ile çok beğeni toplamıştır.

Rasıh Asya’nın kocasıdır. Hiç bir işte dikiş tutturamamış Rasıh tehlikeli bir adam. Çok zeki bir adam değil ama iyi bir kurnaz.

Yaşar Cenk Kangöz(Hiram)

Cenk Kangöz ocak 1974 de İStanbul’da doğmuştur ve 45 yaşındadır. Cenk Kangöz Kurtlar Vadisi Pusu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Medcezir ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi Türkiye’nin önemli değerlerinde oyuncu olarak yer alma başarısı göstermiştir. Cenk Kangöz son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Philip karakteri ile çok sevilmişti.

Cenk Kangöz ‘ün en çok tanınmaya başlandığı dizis ise Medcezir dizisinde olmuş ve dizi de hayat verdiği kötü karakter Hasan ile akıllara kazınmıştır. Daha sonra Kördüğüm dizisinde oyunculuk becerilerini sonuna kadar ortaya koyan Cenk Kangöz Türkiye’nin aranana yarımcı karakterlerinden biri olmayı başarmıştır.

Hiram Kemal Vardar’ın yokluğunda kardeşi Turan’ı istediği gibi yönlendiren ve istediği her şeyi elde eden tehlikeli bir adamdır.

Berna Koraltürk(Ece Vardar)

Berna Koraltürk’ü bir çok izleyici Baba Candır dizisi ile tanıdı. Berna Koraltürk 1989 yılında İstanbul’da doğmuş güzeller güzeli bir kızdır. Daha 29 yaşında olan güzel oyuncu Berna Koraltürk Mimar Sinan Üniversitesi Moda Ve Tekstil Bölümü mezunudur. Murat Onbul ile evlidir Her Sevda Bir Veda, Ah İstanbul ve İşler Güçler yer aldığı önemli projelerdendir.

Erdoğan Vardar ve Nezahat hanımın güzeller güzeli kızlarıdır. Reyhan’ın da yakın arkadaşı olan Ece dostlarına ve ailesine çok sadıktır. Yurt dışında aşçılık eğitimi almış şuanda da bir İtalyan restoranı var.

Aybars Kartal Özson(Kerem)

Aybars Kartal Özson 18 mayıs 2008 İstanbul Üsküdar doğumludur ve 11 yaşındadır. Aybars Kartal Özson Bulgaristan doğumludur ve ortaokul 5. sınıf öğrencisidir. Ünlü çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson son olarak Muhteşem Yüzyıl, Aramızda Kalsın ve Kördüğüm dizilerinde yer almış ve oyunculuğu ile büyüklerine örnek olmuştur. Aybars Kartal Özson önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Cihangir karakteri ile tanınsa da sonradan Kördüğüm dizisinde Kaan karakterine hayat vermekteydi.

Kerem Reyhan ve Kemal’in oğludur. İlkokul son sınıf öğrencisidir ve 10 yaşındadır. Babasını Vedat olarak bilmektedir ve Vedat’a çok bağlıdır.

Hira Su Yıldız(Eylül)

Hira Su Yılız ilk olarak Vurgun dizisi oyuncu kadrosunda yer alacaktır.

Eylül Kemal ve Elif’in kızlarıdır. Güzeller güzeli akıllı bir kızdır.

Defne Piriçci(Duru)

Defne Piriççi bir reklam yıldızıdır; ancak daha önce hiç bir dizide oyuncu olarak yer almamıştır.

Duru Vedat ve Reyhan’ın kızıdır. 5-6 yaşlarında olan Duru annesi Reyhan ve babası Vedat’ı çok sevmektedir.

Ünal Silver(Feyyaz)

Ünal Silver son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Umur bey karakterine hayat vermiş ve dünyada ismini duyurma başarısı yakalamıştı. Temmuz 1948 doğumlu olan Ünal Silver 71 yaşının içindedir ve İstanbul doğumludur. Kuzey Güney dizisinde hayat verdiği Atilla karakteri ile tanınmıştır.

Feyyaz Reyhan’ın babasıdır. Feyyaz dizi de tüm dengeleri değiştirebilecek güçlü bir karakterdir.

Ayşen İnci

Ayşen İnci 1955 doğumludur ve 64 yaşındadır. Aslen Ankaralı olan Ayşen İnci Tiyatro oyunculuğu ise sanat hayatına başlamıştır. Ayşen İnci Nizama Adanmış Ruhlar, Böyle Bitmesin ve internet dizisi Şahiyet’te de rol almış ve televizyonun tanınan isimlerinden olmuştur. Son olarak ise 2018 de Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle isimli sinema filminde yer almıştır.

Arin Kıral

12 Mart 2014 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimin 5 yaşında Vurgun dizisi ile yaşayacaktır.

Defne Yeşilyurt

14 Eylül 2008 doğumludur. Defne Yeşilyurt daha önce de Pahitaht Abdülhamid dizisinde de oynamıştır.

Necat Bayar

Necat Bayar son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almış ve Doryan karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 de ise Bartu Ben filminde Üsküp olarak yer almıştır. Necat Bayar Muhteşem Yüzyıl’da da Tellal olarak yer almıştır. Necat Bayar Vurgun dizisi ana kadrosunda da yer alacak

Aziz Sarvan

Aziz Sarvan 15 Mayıs 1959 İstanbul doğumludur. Son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Hikme karakterine hayat vermiştir. Alın Yazım isimli günlük dizi de hayat verdiği Levent karakteri ile tanınır. Aziz Sarvan Vurgun dizisinde kilit bir rolde yer alacak.

Barış BAŞAR

1978 İstanbul doğumlu olan Barış Başar 41 yaşındadır. Müjdat Gezen sanat merkezi oyunculuk mezunu olan Barış Başar son olarak Galip Derviş ve Ne Münasebet dizileri kadrosunda yer almıştır. Barış BAŞAR Vurgun dizisi ile yükselişe geçmeyi planlıyor.

VURGUN DİZİSİ KONUSU

Vurgun dizisinde 10 yıl komada kalan Kemal Vardar’ın mucizevi geri dönüş hikayesi ekranlarda olacak. Kemal fabrika sahibi zengin bir iş adamıyken bir yangın sonrası komaya girer ve uzun yıllar komadan çıkamaz; Kemal’in eşi Reyhan ise Kemal’in ortağı Vedat il evlenir. Vedat’ın uyanması ile her şey bir anda değişir