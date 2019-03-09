Vurgun final mi yapıyor? Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır’lı Vurgun ne zaman final yapacak?

Vurgun dizisi final mi yapıyor? Vurgun dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Televizyon ekranlarının tanınan isimleri Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay ile sezona iddialı bir giriş yapan FOX TV’nin iddialı yapımların Vurgun dizisinin erken final kararı alması hayran kitlesini üzdü. 2019 sezonunun iddiaları yapımlarına karşı reytinglerde beklediği rakamları bir türlü tutturamayan Vurgun’un final tarihi de belli oldu. Şimdi izleyici kitlesi Vurgun dizisinin kaçıncı bölümde final yapacağını merek ediyor. İşte haberimizin ayrıntıları

VURGUN FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ BELLİ OLDU

Vurgun’un final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Vurgun gelecek hafta yayınlanacak 6. bölüm ile ekrana veda edeceği öğrenildi.

VURGUN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Çarşamba akşamları yayınlanan Vurgun yüksek maliyetleri nedeniyle final kararı aldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Meryem'i Deniz Çakır'ın dizisi tutmadı ve final kararı aldı. Ayrıca Erkan Petekkaya ve Altan Erkekli gibi çok önemli isimlerin yer aldığı dizisinin final kararı şok etti. Vurgun reytingleri nedeniyle final yaptı. Vurgun dizisi Çarşamba akşamı ekranlara gelen TRT fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ve Star TV Yeni dizisi Kuzgun az reyting alarak final yaptı. Ayrıca Jet Sosyete ve Çocuklar Duymasın gibi komedi dizilerinin yer aldığı günde reytinglerde yenildi.

VURGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan’ın kendini feda ederek Vedat ve Kemal’in aralarında durmaya çalışması Vedat’ı çileden çıkarır. Vedat, Reyhan’dan bu güne kadar istemediği tek şeyi ister. Böylece Reyhan kadınlığı, anneliği ve aşkı arasında kalacaktır. Vedat ve Kemal’in arasındaki savaş hem fabrika, hem de özel hayatları üzerinden devam ederken, Kemal yavaş yavaş Reyhan’ın neden Vedat’la evlendiğini irdelemeye başlar. Bu sorgulamanın sonunda Erdoğan Bey’in yıllar önce yazdığı günlükten haberdar olur. Ancak günlüğün içinde sadece Reyhan’ın değil, Asya’nın da sırrı yazmaktadır.

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

VURGUN GENEL KONUSU NEDİR?

Kemal (Erkan Petekkaya), çok sevdiği karısı Reyhan (Deniz Çakır) ve bebeklik çağındaki oğlu Kerem ile mutlu bir yaşam sürerken, sahibi olduğu fabrikada çıkan şaibeli bir yangın sonucu yoğun bakıma girer ve 10 yıl boyunca komada kalır. 10 yıl sonra mucizevi bir şekilde uyandığında onu bambaşka bir dünya beklemektedir.

Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir. Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.

VURGUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider.

Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir.

Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir.

O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.

DENİZ ÇAKIR

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bu dönemde sık-sık tiyatro oyunlarına giden Çakır, bir gün yine bir oyunda Zeynep Eronat'ın performansından çok etkilendi ve böyle oyuncu olmaya karar verdi.

Kendisine bu dönemde hocalık etmiş isimlerden biri de Cihan Ünal'dır.Küçükken taklit yapmayı sevdiği ve en çok Emel Sayın'ı taklit eden Çakır,mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosunda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi.

Birol Güven yeni dizisi Kadın İsterse için en sonunda Deniz Çakır'da karar kılmış ve oyuncu, yardımcı fakat önemli bir rol olan Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır.Dizinin reytinglerinin iyi olması sayesinde önce Star TV'de daha sonra Show Tv'deki yayınıyla dikkat topladı.

Deniz Çakır en büyük çıkışını Reşat Nuri Güntekin'in Aynı adlı romanından günümüze uyarlanan'' Yaprak Dökümü'' dizisiyle yaptı. Dizi sayesinde tecrübesi ve popülaritesi artan Deniz Çakır dizide en önemli karakterlerden biri olan Ferhunde rolüyle dikkat toplamayı başardı. Dizideki oyunculuğu kendisine 2010 senesinde ilk kez takdim edilen İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Dram ödülü kazandırdı. Çakır, hatta bu sayede diğer bazı ülkelerde de başta Bulgaristan ve Azerbaycan olmakla hayranlar kazandı.

Bu sıralarda İstanbul Devlet Tiyatrosunda "Uyarca" isimli oyunda yer almıştır. Deniz Çakır dizideki oyuncular arasında özellikle Halil Ergün ile yakın bir arkadaşlık kurmuştur. Kendisi TV8'de katıldığı bir programda Ergün'ün kendisinin oyunculuğunun gelişmesinde çok büyük katkısı olduğunu dile getirmiştir.

Çakır, 2009 senesinde Aşk Sözleri isimli bazı William Shakespeare oyunlarının karışımı olan bir tiyatro oyununda yer aldı. Oyundaki performansıyla Afife Jale Ödülleri'nde bir adaylıkla onurlandırıldı. Oyuncu bunun dışında seslendirmeler 'de yapmaktadır. Reklamlar dışında Iron Man ve Kung Fu Panda gibi bazı filmlerde seslendirme yapmıştır.

Çakır, Özcan Deniz'in Ya Sonra filminde Didem karakteri ile sinemada 3. baş rolü üstlenmiştir. Ya Sonra şarkısını seslendirerek, herkesi şaşırtan oyuncunun da etkisiyle parça Yılın en çok tıklanan soundtrack müziği oldu.

Eylül 2011 tarihinde başlayan İffet adlı dizide yer aldı. Daha Sonra 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında Şah Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı.Bir sezonluk performanstan sonra ayrıldı.

Deniz Çakır, 2015'de yayın hayatına giren ve hala devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem Çakırbeyli karakteriyle başrol oynamaktadır.

Filmografi

2004-2006 Kadın İsterse

2006- 2010 Yaprak Dökümü (2006, dizi)

2005 İki Arada Aşk

2006 Evet Benim / İşte Benim

2006 Avrupa Yakası

2008 Kung Fu Panda

2008 Donkey Xote2008 The Simpsons

2008 Iron Man

2009 Kako Si?

2009 40 Sevda Hemşire

2010 Iron Man 2

2011 Ya Sonra

2011 Cam2011 İffet

2013 Muhteşem Yüzyıl

2014 Yasak (dizi)

2015 Konuşan Resimler

2015-günümüz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ERKAN PETEKKAYA

Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. Köpek dizisi daha sonra yoğun şiddet sahnelerinden dolayı yayından kaldırıldı.

2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir.

Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynayarak çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş, ününü bir adım daha artırmıştır.

2007-2008 döneminde Arzum Onan ile birlikte rol aldığı Sessiz Fırtına adlı dizide Yiğit Sancaktar'ı oynadı. 2008'de Ayça Varlıer ile başrolü paylaştığı Son Bahar dizisinde Holding'de yönetici olan Galip Tümer'i canlandırdı.

2012 yılında yayınlanmaya başlayan Dila Hanım adlı dizide Hatice Şendil ile başrolü paylaşmıştır. Oyuncu şimdilerde Paramparça dizisinde Cihan karakteri ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

Filmografisi

2012-? Dila Hanım - Rıza Bey

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Ali Akarsu

2010 Hanımeli Sokağı - Osman

2009 Hanımın Çiftliği - Milletvekili

2009 Gecenin Kanatları - Cemal

2009 Bahar Dalları - Balıkçı

2008-2009 Sonbahar - Galip Türker

2007 Sessiz Fırtına - Yiğit Sancaktır

2005 Köpek - Yılmaz

2005 Beyaz Gelincik - Ömer Aslanbaş

2003 Taştan Kalp - İsmail - Televizyon filmi

2003 Serseri - Bülent

2003 Japonyalı Gelin - Ömer

2003 Bedel

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

1999-2002 Aynalı Tahir - Kadir Arslan

1998 Güzel Günler - Talat

EMRE KINAY

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Ödülleri :

1998 - Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: - Simyacı

2006 - Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet

2004 - 23. İstanbul Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat filmi

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro

2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro

2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro

2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 - Simyacı : Paaulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)

2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)

2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)

2014 - Benimle Var Mısın?

2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)

2013 - Güneşi Beklerken

2012 - Ustura Kemal

2011 - Evvel Zaman Hikayesi

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009-2010 - Aile Reisi

2009 - Ah Kalbim

2009 - Güneşi Gördüm

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 - Kurtlar İmparatorluğu

2003 - Okul

2003 - İnşaat (Ömer Vargı)

2006-2008 - İki Aile

2006 - Kamyon

2005 - Seni Çok Özledim

2005 - Sen misin Değil misin?

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Baba

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Berivan

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - Yüzleşme

1999 - Baba

1999 - Yılan Hikayesi