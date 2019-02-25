Vuslat 9.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Vuslat 8. son bölümde Kerem, ağabeyi Aziz ile babası Tahsin’e yeni bir oyun kurar

Vuslat dizisi 9.yeni bölüm fragman öncesi 8.son bölüm izleyicisiyle buluştu. TRT1’de her Pazartesi ekrana gelen Vuslat dizisi bu haftaki 8.son bölümünde Kerem, ağabeyi Aziz ile babası Tahsin’e yeni bir oyun kurmaktadır. Oyuna Yalçın’da katılmak zorunda kalır. Bu oyun herkesin hayatını değiştirir. Aziz, Emine’nin peşine düşen Altan’ın vurulduğunu öğrenir. Aziz ile Yalçın bir olup Emine ve Altan’ı bulmaya koyuluyorlar. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Vuslat dizisi 9.yeni bölüm fragmanı ve 8.son bölüm detayları haberimizde.

Vuslat dizisi 9.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri TRT1’de yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

En heyecanlı gelişmelerin yaşanacağı dizinin bu bölümde Emine’nin kaçırılma haberi Feride’yi istemeye gelenleri telaşa sokar. Aziz, Emine’nin peşine düşen Altan’ın vurulduğunu öğrenir. Aziz ile Yalçın bir olup Emine ve Altan’ı bulmaya koyuluyorlar.

Kerem, ağabeyi Aziz ile babası Tahsin’e yeni bir oyun kurmaktadır. Oyuna Yalçın’da katılmak zorunda kalır. Bu oyun herkesin hayatını değiştirir.

Fırat ve Sultan hastaneye kaldırılan Madam Aneta’nın yanından hiç ayrılmaz. Aziz’i elde etmek için yeni planlar kurmaya başlayan Nehir, Kerem’e iş birliği teklif eder.

Mezcup, Emine ve Altan’ın bulunmalarına yardımcı olur. Altan bulunduğunda durumu çok ağır olduğundan hastaneye kaldırılır. Altan iyileşebilecek midir?

VUSLAT 7.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bu bölümde yeni deliller bulan Yalçın, Aziz’i tekrar tutuklamaya gelir. Madam Aneta’nın hastalanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı kendini suçlayan Fırat, kendini bir türlü affedemez…

Holding’in yönetim kurulu toplanır. Aziz Korkmazer’in konuşacakları merak konusudur. İş aramaya başlayan Ceylan, tehlikeyle karşılaşınca Nehir’i arar.

Faik, Süleymanların Feride’yi istemeye geleceklerini Feride’ye anlatır ve Feride kabul eder.

Yönetim kurulunu ve ortakları acil bir toplantı ile bir araya getiren Aziz, imzalarıyla birlikte Tahsin’i devreden çıkarıp Kerem’i saf dışı bırakır. Bu haber hastaneden yeni çıkan Perihan’ı çok mutlu eder. Kerem ile Aziz arasındaki ipler iyice gerilir.

VUSLAT DİZİ KONUSU

Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek.

Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı.

Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”

Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi birbirinden önemli isimlerde yer alıyor.

Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan “aşk yolculuğu”nun serüvenleri üzerine kurgulanarak, tüm karakterlerin insana ait hallerini İbn-i Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.

VUSLAT DİZİ OYUNCULARI

Kadir Doğulu (Aziz Korkmazer)

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 de Mersin ilimizde dünyaya gelmiştir. Tam adı Abdulkadir Doğulu’dur. 2016 da Neslihan Atagül ile evlenmiştir. Daha önce Hande Yener ile 4 yıl evli kalmıştır. Kemal Doğulu’nun abisidir. Kadir Doğulu Küçük Sırlar dizisi ile tanınmıştır. Daha önce ise Hande Yener’in Romeo klibi ile tanınmıştır. Daha sonra Pis Yedili dizisinde ilk başrol oyuncusu deneyimini yaşamış ve yeteneği ve yakışıklılığı ile Türkiye’nin tanınan isimlerinden biri olmuştur. Daha sonra Fatih Harbiye dizisinde Macit’i oynadı ve genç kızların sevgilisi olmayı başardı. Muhteşem Yüzyıl Kösem de Mehmet Giray Han olarak yer aldı ve dünyaya açılmayı başardı. Son olarak Bana Sevmeyi Anla dizisinde yer alsa da dizi tutmamıştır. Kadir Doğulu Vuslat dizisinde bu kötü kaderini yenmek istemektedir. Bu nedenle de bir kaç bölümde final yapacak bir dizi ile anlaşmamak için iki sezon beklemiştir.

Korkmazer imparatorluğunun oğlu olan Aziz çok zeki ve güvenilir bir adamdır. Oldukça başarılı işekilde şirketi yöneten Aziz içinde fırtınalar kopsa da duygularını hiç belli etmez. Kendini ve hayatı sorgulayan bir adamdır Aziz.

Devrim Özkan(Feride Çağlar)

Devrim Özkan Rüya dizisinde hayat verdiği İpek Giray karakteri ile tanındı ve sevildi. 1989 yılında Muğla’da doğan Devrim Özkan Muğla’da Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları eğitimi almıştır. Devrim Özkan Vuslat dizisinin kadın başrol oyuncusu olarak ekranlarda olacak. Devrim Özkan son olarak Vatanım Sensin’de Havva karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.

Feride zeki, hayalperest, ailesine düşkün içi kıpır kıpır bir kızdır. Feride’nin çocuksu yanı baskın olsa da iş hayatında oldukça ciddi bir kadındır. Aziz’e aşık olan ona delice sevdalanmış güzeller güzeli Feride yeri geldiğinde Aziz’e bile eyvallah etmez.

Ümit Kantarcılar(Kerem Saltuk)

Ümit Kantarcılar 10 Ekim 1987 Antalya doğumludur ve 31 yaşındadır. Gamze Topuz ile iki yıllık bir evliliği olan Ümit Kantarcılar’ın Elis Naz Kantarcılar adında bir kızı vardır. Ümit Kantarcılar Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimleri aldı ve deneyim kazandı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de üst düzey oyunluk eğitimleri aldı. Daha önce de REngaren ve Pis Yedili dizilerinde de başrolde yer aldı Son olarak Atv’nin ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde erkek başrol olarak yer almıştır.

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Kerem hiç bilmediği Korkmazer ailesine evlatlık olarak verilir. Gerçek ailesini Korkmazerler sanan Kerem gerçekleri çok acı şekilde öğrenecek ve intikamını almak için harekete geçecektir. Çocukluğunda geçirdiği kaza yüzünden büyük bir travma yaşayan Kerem hep tedirgin; oldukça zeki ve yetenekli bir karaktere hayat verecek. Kerem dışarıdan şeffaf görünse de içinde karanlık bir adamdır. Kardeş gibi büyüyen Kerem ile Aziz arasında Feride’ye olan aşkları yüzünden büyük bir kavga çıkacak.