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Medya

Yabancı kuruluşlardan Türksat'a yoğun ilgi!

Türksat uyduları üzerinden yayın yapan televizyon kanalı sayısı 2023 sonu itibarıyla 523'e ulaşırken özellikle son dönemde kapasitenin büyümesiyle yabancı kuruluşların ilgisindeki artış dikkati çekti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Yabancı kuruluşlardan Türksat'a yoğun ilgi!
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, her geçen yıl filosunu genişleterek dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri haline gelen Türksat, son dönemde yaptığı yatırımlarla hizmet ihracatını da artırmayı başardı.

Türksat 5A ve 5B'nin de aralarında bulunduğu yatırımların ardından milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı da yakın zamanda filosuna katmaya hazırlanan kurumun ulaştığı ülke sayısı 110'u buldu.

Türksat uyduları, televizyon yayıncılığında da bölge ülkelerinden talep gördü. Yurt dışı merkezli televizyon kanalları Türksat ile dünyaya yayın yapmaya başladı. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Akdeniz ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet veren Türksat uydularından hizmet alan yurt dışı merkezli kanal sayısı 3 yıl içinde yaklaşık yüzde 69 artarak 83'ten 140'a yükseldi. Bu kapsamda Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatı da yüksek oranda artış gösterdi.

- 6 BİN 210 TERMİNAL KURULDU

Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam TV kanalı sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 523'e ulaştı. Söz konusu kanalların biri 8K, biri 4K, 234'ü HD yayın yapıyor. Türksat uyduları, kısa süreli yayın (Satellite News Gathering-SNG) hizmeti alımına ilişkin de 62 TV kanalına hizmet sunuyor. Bu uydular üzerinden dünyaya yayın yapan radyo kanalı sayısı da geçen yıl sonu itibarıyla 210'a çıktı. Türksat'ın aktif 5 uydusunun kapsama alanına giren coğrafyada kurulumu yapılan uydu terminali sayısı da 6 bin 210'a ulaştı.

Şirket halen 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek, dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor.

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