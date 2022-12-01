'Yalan haber' medyası TürkMedya'ya tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP yönetimine geçtiği 2019 yerel seçimlerinden sonra, 16 Ağustos 2019'da "İBB'den her ay 'reklam geliri' adı altında 10 milyon TL aktarılan yandaş TürkMedya'nın musluğu kesildi" başlığıyla haber üreten Birgün gazetesi, TürkMedya'nın açtığı dava üzerine tazminata mahkum edildi.

Gazetenin "İBB'nin geçmişte TürkMedya'ya reklam geliri adı altında her ay aktardığı 10 milyon TL'nin Ekrem İmamoğlu tarafından kesildiği iddia edildi" şeklinde yaptığı yayına karşı açılan davada, mahkeme "belediyeden kaynak aktarımı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını" tespit etti. Birgün gazetesi, kararı 'basın özgürlüğü' gerekçesiyle istinafa taşıdı. Ancak başvuruyu ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de başvuruyu esastan reddetti ve karar kesinleşti; Birgün gazetesinin TürkMedya'ya 15 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

ARAŞTIRILMADAN YAYINLANDI

Kararda, "Haberin özünün gerçek olay ve olgulara dayanmadığı, görünür gerçeğe dahi uygun olmadığı" vurgulanarak, "basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığı, yayının gerçek olmadığı, asılsız bir şekilde yapıldığı, olayın doğru olup olmadığı basit bir araştırmayla elde edilebilecekken hiçbir araştırma yapılmadan görünür gerçekliğe aykırı yayın yapıldığı" belirtildi.

TÜM DAVALAR KAZANILDI

TürkMedya, haberin dayanak gösterildiği Medyaradar sitesi ile haberi alıntılayarak yayınlayan Birgün gazetesinin internet sitesi ile Cumhuriyet, Odatv, Evrensel yayın kurumlarına da ayrı ayrı dava açmış, davalar ilk derece mahkemelerinde kazanılmış; bu kurumlar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Birgün gazetesinin kararı istinafa taşıması üzerine kararın kesinleşmesi, diğer kararlar için de emsal oluşturdu.