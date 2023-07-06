Sosyal medyada, İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir saldırganın bir kadına tecavüz edip bıçaklandığına ilişkin bir haber yayınlandı. Haber 24 TV referans gösterilerek paylaşılıyordu. Ancak haber yalandı. 24 TV de böyle bir habere imza atmamıştı. O halde neden böylesi bir iş için 24'ü kullanma yoluna gitmişlerdi. İşte cevabı...

Sığınmacılar üzerinden sokakları kışkırtmak isteyenlere yeniden devrede.

Kocaeli Dilovası'ndaki olaylar bir denemeydi ama orada sınırlı kaldı. Mahalle sakinlerinden birinin evinin Suriyeliler tarafından basıldığı iddiası gerçek dışıydı. Bu kısa sürede anlaşıldı.

Provokatif yalan haberler artık eskisi kadar etkili değil. Vatandaş artık çok daha bilinçli ve temkinli.

Haberin kaynağına dikkat ediyorlar. Dilovası'ndaki köpürtmenin lokal kalması bunun kanıtlarından biri.

Eskisi gibi itibar görmeyen manipülatörlerin yeni bir yöntem denediği anlaşılıyor.

İşte 24 TV'nin adı da bu çabalardan birine alet edilmek istendi.

Vatandaşı kışkırtmayı hedefleyen düzmece bir haber 24 TV markası üzerinden meşrulaştırılmak istendi. Oysa ne tecavüze uğrayıp, bıçaklanan bir kurban vardı ne de 24 TV böyle bir haber yayınlamıştı. Haberde gösterilen kaynak da baştan sona yalandı.

Haberin 24 TV markasıyla verilmek istenmesinin sebebi belli.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o sebebi seçim mağlubiyetini gerekçelendirirken açıklamıştı...

Kılıçdaroğlu'nun o gün aslında muhalif medya mecralarının operasyonel hale geldiğini, sosyal medyanın güvenilirliğini yitirdiğini etkileri kalmayınca da söylediklerinin değerini yitirdiğini söylemek istemişti. Görünen o ki manipülatörler de provokatif iddialarını daha inandırıcı bir paketle vatandaşa iletebilecek için güvenilir mecralara ihtiyaç duyuyorlar.